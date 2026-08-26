ABD'de Tüketici Güveni Düşüşte
New York'ta tüketici güveni, kötüleşen ekonomik görünüm nedeniyle Ağustos'ta geriledi.
NEW YORK, 26 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde bir pazarda alışveriş yapan insanlar, 21 Ağustos 2026.
ABD'de tüketici güveni, kötüleşen kısa vadeli görünümün tüketicilerin mevcut ekonomik ve istihdam koşullarına ilişkin değerlendirmelerini olumsuz yönde etkilemesiyle ağustosta düşüş kaydetti. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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