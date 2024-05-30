ABD'de Türk savunma sanayisi teknolojisi kullanılan top mermisi üretim tesisi açıldı - Son Dakika
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ABD'de Türk savunma sanayisi teknolojisi kullanılan top mermisi üretim tesisi açıldı

ABD\'de Türk savunma sanayisi teknolojisi kullanılan top mermisi üretim tesisi açıldı

ABD'nin Texas eyaletinde Türk savunma sanayisi teknolojisinin kullanıldığı General Dynamics Mühimmat ve Taktik Sistemlere ait top mermisi metal parça üretim tesisi törenle açıldı. Türkiye'nin Houston Başkonsolosu Ahmet Akıntı, ABD Kara Kuvvetlerinden sorumlu Savunma Bakanlığı yetkilisi Christine Wormuth, Texas Senatörü John Cornyn ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'nin katıldığı açılış töreninde, Wormuth dünyanın daha tehlikeli bir yer haline geldiğini belirterek, Türk savunma sanayisi şirketleriyle ortak üretimden heyecan duyduklarını ifade etti. Tesisin yeni otomasyon ve ileri üretim teknikleriyle 60 ila 155 milimetrelik topçu mermisi üretebileceğini söyleyen Wormuth, bu fabrikanın ABD'nin topçu parçaları üretme kabiliyetinde yüzde 200'den fazla bir artışı temsil ettiğini belirtti. Senatör Cornyn ise tesisin küresel tehdit ortamında önemli bir zamanlamada hayata geçirildiğini ve Texas'ta 300'den fazla yeni istihdam yaratacağını vurguladı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ise Türkiye'nin NATO'nun önemli bir parçası olduğunu ve bu tesisin işbirliğini bir adım daha ileri taşıdığını ifade etti.

30.05.2024 14:08
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ABD'nin Texas eyaletinde Türk savunma sanayisi teknolojisinin kullanıldığı General Dynamics Mühimmat ve Taktik Sistemlere ait top mermisi metal parça üretim tesisi törenle açıldı.

Eyaletin Mesquite şehrinde kurulan tesisin açılış töreninde Türkiye'nin Houston Başkonsolosu Ahmet Akıntı'nın yanı sıra ABD Kara Kuvvetlerinden sorumlu Savunma Bakanlığı yetkilisi Christine Wormuth, Texas Senatörü John Cornyn ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake hazır bulundu.

Törende konuşan Savunma Bakanlığı yetkilisi Wormuth, dünyanın önceki yıllardan daha tehlikeli bir yer haline geldiğini belirtti ve geleceğin getirebileceklerine hazırlıklı olmak için birlikte çalışmanın önemine dikkat çekti.

Wormuth, Türk savunma sanayisi şirketleriyle ortak üretimden dolayı heyecanlı olduklarını belirterek, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin desteği olmadan bu tesis boş olurdu." dedi.

Türk savunma sanayisi markası Repkon'un kurduğu üretim hattının yeni otomasyon ve ileri üretim teknikleriyle tesisin 60 ila 155 milimetrelik topçu mermisi üretme esnekliğine sahip olacağını söyleyen Wormuth, bu fabrikanın, ABD'nin topçu parçaları üretme kabiliyetinde yüzde 200'den fazla bir artışı temsil edeceğine işaret etti.

Wormuth, ordunun bu tesiste gelecek yılın sonuna kadar ayda 100 bin 155 milimetrelik mermi üretme hedefi belirlediği bilgisini de paylaştı.

"Bu tesis durumu bir adım yukarı taşıyor"

Senatör Cornyn de topçu mühimmatı üretecek tesisin küresel tehdit ortamında önemli bir zamanlamada hayata geçirildiğini söyledi.

Cornyn, 2025 yılında ABD'nin toplam 155 milimetrelik top mermisi üretiminin üçte birinin bu tesiste yapılacağı bilgisini paylaşarak, bunun ayrıca Texas'ta 300'den fazla yeni istihdam yaratacağını ifade etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake de "Bu harika. Geçmişte bunu pek çok düzeyde gördük. Açıkçası Türkiye 72 yıldır ABD'den sonra NATO'nun ikinci büyük ordusu ve ikinci büyük hava kuvveti, NATO'nun önemli bir parçası. Dolayısıyla daha önce işbirliği gördük ama bu tesis durumu bir adım daha yukarı taşıyor." dedi.

Flake, Ukrayna savaşının ABD'deki mühimmat üretim zayıflıklarını ve bunu hızlandırmanın önemini gösterdiğini belirterek, "Ama aynı zamanda Türkiye gibi ülkelerle bu tür ortaklıkların ne kadar değerli olduğunu da gösterdi. Bu son derece önemli." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 1,5 yıl önce ABD ve Türkiye arasındaki savunma ortaklığının nasıl çalıştığını görmek için ilgili tesisleri gezdiğini aktaran Flake, "Olağanüstüydü. Bize ciddi anlamda ve tabii Türkiye'ye de faydası oluyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Türk savunma sanayisi teknolojisi kullanılan top mermisi üretim tesisi açıldı - Son Dakika

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