ABD'de ulusal akaryakıt fiyatı yeniden yükselerek rekor seviyeye ulaştı
ABD'de akaryakıtın ulusal ortalama fiyatı, ham petrol fiyatlarının artması ve rafineri kapasite kısıtlamaları nedeniyle perşembe günü yeni bir rekor kırdı. Bu artış, ülke genelinde tüketicileri ve ulaşım sektörünü doğrudan etkiliyor.
NEW YORK, 5 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki bir benzin istasyonu, 4 Eylül 2026.
ABD'de akaryakıtın ulusal ortalama fiyatı, ham petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi ve ülkenin rafineri sektörünün kapasite kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalması nedeniyle perşembe günü yeni bir rekor seviyeye ulaştı. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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