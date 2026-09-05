ABD'de ulusal akaryakıt fiyatı yeniden yükselerek rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika
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ABD'de ulusal akaryakıt fiyatı yeniden yükselerek rekor seviyeye ulaştı

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ABD'de akaryakıtın ulusal ortalama fiyatı, ham petrol fiyatlarının artması ve rafineri kapasite kısıtlamaları nedeniyle perşembe günü yeni bir rekor kırdı. Bu artış, ülke genelinde tüketicileri ve ulaşım sektörünü doğrudan etkiliyor.

NEW YORK, 5 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki bir benzin istasyonu, 4 Eylül 2026.

ABD'de akaryakıtın ulusal ortalama fiyatı, ham petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi ve ülkenin rafineri sektörünün kapasite kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalması nedeniyle perşembe günü yeni bir rekor seviyeye ulaştı. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Hamster Coin, Ekonomi, Ulaşım, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de ulusal akaryakıt fiyatı yeniden yükselerek rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika

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