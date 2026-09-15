ABD'de yabancı öğrenci vizesine sınırlama kararına yargıdan 'oldukça zayıf' dayanak eleştirisi

ABD'de yönetimin başta yabancı öğrenciler olmak göçmenlik dışındaki vizelerle ülkeye gelenlerin kalabileceği süreye sınırlama getirmesi kararının dayanağının "oldukça zayıf" olduğuna hükmedildi.

The New York Times'ın haberine göre, federal yargıç F. Dennis Saylor, yönetimin öğrenci ve medya mensuplarına yönelik vizeleri hedef alan kuralına ilişkin kararını verdi.

Yönetimin yabancı öğrenci vizelerinde sabit süre uygulamasının dayanağını "oldukça zayıf" bulduğunu vurgulayan Saylor, bu durumun "yükseköğretim sistemine ve ABD ekonomisine vereceği zararın felaket boyutunda olacağını" ifade etti.

Saylor ayrıca, bu düzenlemenin uluslararası öğrencileri ABD'deki üniversiteleri tercih etmekten caydıracağı görüşünü paylaştı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) karara itiraz edilip edilmeyeceğine dair henüz açıklama yapmadı.

Yabancı öğrenci vizelerinde sabit süre uygulaması

DHS temmuzda, başta yabancı öğrenciler olmak üzere belirli göçmenlik vizeleri dışındaki vizelerle ülkeye gelenlerin kalabileceği süreye sınırlama getirileceğini bildirmişti.

Buna göre, öğrenci olarak veya değişim programıyla gelen vize sahiplerinin, ülkede mevcut programlarının süresi kadar kalabilmesi ve bu sürenin 4 yılı geçmemesi öngörülmüştü.

Ayrıca, yabancı gazetecilerin de vizelerinin 240 günle sınırlı olacağı belirtilmişti. Öğrenciler ve gazetecilerin vize sürelerini uzatmak için başvuruda bulunabileceği de kaydedilmişti.

Kararın ardından, bu düzenlemeden en çok doktora öğrencilerinin etkileneceği ve öğrencilerin çalışma alanlarını değiştirmeleri ya da başka bir üniversiteye geçiş yapmaları konusunda da sıkıntı yaşayacağına dair endişeler gündeme gelmişti.