ABD'de Yetişkinlerin GLP-1 İlaçlarına İlgisi Artıyor - Son Dakika
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ABD'de Yetişkinlerin GLP-1 İlaçlarına İlgisi Artıyor

ABD\'de Yetişkinlerin GLP-1 İlaçlarına İlgisi Artıyor

ABD'de yapılan bir ankete göre, yetişkinlerin yüzde 12'si GLP-1 ilaçlarını en az bir kez denemiş veya kullanmaktadır. Ankete katılanların çoğunluğu ilaçları diyabet ve kalp rahatsızlıklarının tedavisi için kullanırken, bir kısmı ise kilo vermek amacıyla kullanmaktadır. ABD'de sağlık sigortasının bu ilaçları karşılaması yasaklanmış olsa da, halkın büyük bir kısmı bu ilaçların maliyetinin sigorta tarafından karşılanması gerektiğini düşünmektedir. Geçen yıldan bu yana GLP-1 ilaçlarına olan farkındalık artmış ve yetişkinlerin yüzde 32'si bu ilaçlar hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtmiştir.

10.05.2024 17:43
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ABD'de yürütülen bir anket, bu ülkede 8 yetişkinden birinin "Wegovy, Ozempic, Zepbound ve Mounjaro" gibi GLP-1 ilaçlarını en az bir kez kullandığını ortaya koydu.

Kaiser Aile Vakfı (KFF), diyabet, kalp rahatsızlıkları ve kilo verme nedeniyle önerilen GLP-1 ilaçlarının kullanımına ilişkin yürüttüğü anketin raporunu açıkladı.

Raporda, ABD vatandaşlarının yüzde 6'sının "Wegovy, Ozempic, Zepbound ve Mounjaro" gibi GLP-1 ilaçlarını şu anda kullandığı, yüzde 12'sinin yani her 8 yetişkinden birinin ise bir kez de olsa denediği kaydedildi.

Ankete katılanların yüzde 62'si ilaçları diyabet ve kalp rahatsızlıklarının tedavisi, yüzde 38'i de sadece kilo vermek amacıyla kullandığını belirtti.

Rapora göre ilaçları kullananların yüzde 22'sine doktor tarafından obezite veya aşırı kiloluk tanısı konulduğunu, yüzde 38'inin ise kendi isteğiyle kullandığını gösterdi.

Söz konusu ilaçları, 50-65 yaş grubundaki insanların yüzde 5'inin, 18-29 yaş arasındaki gençlerin ise yüzde 7'sinin sadece kilo vermek için kullandığı tespit edildi.

ABD'de sağlık sigortasının kilo vermek için kullanılan reçeteli ilaçları karşılaması kanunen yasaklanmış durumda.

Ülkedeki her on yetişkinden altısı, aşırı kilolular için reçete edilen söz konusu ilaçların maliyetinin sigorta tarafından karşılanması gerektiği fikrine sahip.

Geçen yıldan bu yana ABD'lilerin GLP-1 ilaçlarına ilişkin farkındalığı arttı

KFF'nin geçen yıl yayımladığı rapora göre, Temmuz 2023'te yetişkinlerin yüzde 19'u bu ilaçlar hakkında "çok şey" duyduğunu söylerken, bu yıl bu oranın yüzde 32'ye çıktığı gözlemlendi.

GLP-1 ilaçları, kan şekeri seviyelerini ve iştahı kontrol etmeye yardımcı olan bir hormonu taklit ederek çalışan ve özellikle diyabet hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç türü.

Kaynak: AA

Sigorta, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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