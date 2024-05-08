ABD'deki çocuk gözaltı merkezlerinde cinsel istismar iddiaları - Son Dakika
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ABD'deki çocuk gözaltı merkezlerinde cinsel istismar iddiaları

ABD\'deki çocuk gözaltı merkezlerinde cinsel istismar iddiaları

Illinois eyaletindeki çocuk gözaltı merkezlerinde cinsel istismara uğradıklarını iddia eden 95 kişi, açtıkları davada kuruluşun yetkililerinden şikayetçi oldu. Mağdurlardan 10'u yaşadıklarını anlatarak basın toplantısı düzenledi. İddialar arasında papaz, infaz koruma memurları ve terapistlerin çocuklara yönelik cinsel taciz suçları yer alıyor. Benzer iddiaların olduğu diğer eyaletlerde de benzer davalara rastlanıyor.

08.05.2024 20:55
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NEW ABD'nin Illinois eyaletindeki çocuk gözaltı merkezlerinde cinsel istismara uğradıklarını iddia eden 95 kişi, açtıkları davada kuruluşun yetkililerinden şikayetçi oldu.

Eyaletin gözaltı merkezlerindeki görevliler tarafından yıllarca cinsel istismara maruz kaldıkları gerekçesiyle açılan davayla ilgili, kadın ve erkeklerden oluşan 95 mağdurdan 10'u, düzenledikleri basın toplantısında yaşadıklarını anlattı.

Basın toplantısında, Chicago kentindeki bir çocuk gözaltı merkezinde bir papaz tarafından tacize uğradığını iddia eden 37 yaşındaki Calvin McDowell, başkalarının da kendisi gibi, "onlarca yıl acı çekmesini istemediğini" ifade etti.

"Sahip çıkılmam gerektiği yerde, kendimi her zamankinden daha yalnız hissettim." diyen McDowell, "Korkudan ve utançtan sevdiğim insanlardan sırrımı sakladım. Hayattan vazgeçmek istediğim gecelerim oldu." diye konuştu.

Jeffery Christian (36) da iki farklı gözaltı merkezinde, danışmanlık seansları sırasında tacize uğradığını, ailesinin "istismarı bildirme çabalarının" ise o dönemde göz ardı edildiğini belirtti.

Mahkemeye sunulan dava dosyasında, 1996'dan 2017'ye kadar 9 farklı çocuk gözaltı merkezinde, infaz koruma memurları, güvenlik amirleri, hemşireler, terapistler ve bir papaz tarafından" çocuklara yönelik toplu cinsel taciz suçları dahil yaygın suistimallerin yapıldığı iddia edildi.

Dava, California, Maryland ve New Jersey gibi eyaletlerdeki çocuk gözaltı merkezleriyle ilgili benzer iddiaların dillendirildiği şikayetlerin ardından geldi.

Kaynak: AA

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