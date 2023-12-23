 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'deki Filistin ve barış yanlısı aktivistler Noel ilahilerini değiştirerek Gazze'de ateşkes taleplerini dile getiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'deki Filistin ve barış yanlısı aktivistler Noel ilahilerini değiştirerek Gazze'de ateşkes taleplerini dile getiriyor

ABD'deki Filistin ve barış yanlısı aktivistler, Noel haftası kutlamalarında geleneksel olarak koro halinde söylenen Noel ilahilerinin sözlerini değiştirerek Gazze'de ateşkes taleplerini dile getiriyor. Sosyal medyada oluşturulan 'Ateşkes İlahileri' hesabından yapılan paylaşımlarda, barış yanlısı insanların Noel ilahi koroları halinde değişik şehirlerde eylem yaptığı görülüyor. Ülke çapında planlanan bir hareketin parçası olan ateşkes ilahileri şu ana kadar ABD genelinde 20'den fazla şehirde Noel korosu formatında söylendi.

ABD\'deki Filistin ve barış yanlısı aktivistler Noel ilahilerini değiştirerek Gazze\'de ateşkes taleplerini dile getiriyor
23.12.2023 - 20:23,
Abone Ol

NEW ABD'deki Filistin ve barış yanlısı aktivistler, Noel haftası kutlamalarında geleneksel olarak koro halinde söylenen Noel ilahilerinin sözlerini değiştirerek Gazze'de ateşkes taleplerini dile getiriyor.

Sosyal medyada oluşturulan "Ateşkes İlahileri" hesabından yapılan paylaşımlarda, barış yanlısı insanların Noel ilahi koroları halinde değişik şehirlerde eylem yaptığı görülüyor.

Ulusal medyaya yansıyan haberlere göre, Minnesota'nın Demokrat Senatörü Amy Klobuchar'ın evinin önünde toplanan yaklaşık 200 eylemci, Noel kıyafetleri ile koro halinde, sözleri Filistin'de ateşkes ve barış çağrılarına uyarlanmış geleneksel ilahiler söyledi.

Eylemci grup, ayrıca Senatör Klobuchar'a, içinde "Gazze'de ateşkesi, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarının kesilmesini ve Filistin'de işgalin sona ermesini destekleme" taleplerini içeren büyük bir Noel kartı bıraktı.

Aynı şekilde Kuzey Carolina'nın Wilmington şehrinin ana merkezinde toplanan başka bir grup da Gazze'de ateşkes talep eden sözlerle Noel ilahileri söyledi.

Yerel medyaya konuşan Noel korosundan Peter Rawitsch, Gazze'den gelen haberlerin çok korkunç olduğunu belirterek "Yılın bu zamanı, barış ve sevgi döneminde bir araya gelip bu mesajları toplumumuza iletmek için çok uygun görünüyor, saldırılar durmalı." ifadesini kullandı.

Ülke çapında planlanan bir hareketin parçası olan ateşkes ilahileri şu ana kadar ABD genelinde 20'den fazla şehirde Noel korosu formatında söylendi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Gazze, Noel, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'deki Filistin ve barış yanlısı aktivistler Noel ilahilerini değiştirerek Gazze'de ateşkes taleplerini dile getiriyor - Son Dakika


20:19
İYİ Parti'den milli yas çağrısı İYİ Parti'den milli yas çağrısı
20:09
Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
19:19
Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları
19:18
TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti
18:58
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü
18:28
Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde
18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında açıklayacağız'' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında açıklayacağız'' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı
17:41
Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim

Son Dakika
20:19 İYİ Parti'den milli yas çağrısı
20:09 Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
19:19 Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları
19:18 TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti
18:58 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü
18:28 Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde
18:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında açıklayacağız'' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı
17:41 Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim
17:12 Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı
16:25 Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 21:33:37. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'deki Filistin ve barış yanlısı aktivistler Noel ilahilerini değiştirerek Gazze'de ateşkes taleplerini dile getiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement