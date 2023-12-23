ABD\'deki Filistin ve barış yanlısı aktivistler Noel ilahilerini değiştirerek Gazze\'de ateşkes taleplerini dile getiriyor

NEW ABD'deki Filistin ve barış yanlısı aktivistler, Noel haftası kutlamalarında geleneksel olarak koro halinde söylenen Noel ilahilerinin sözlerini değiştirerek Gazze'de ateşkes taleplerini dile getiriyor.

Sosyal medyada oluşturulan "Ateşkes İlahileri" hesabından yapılan paylaşımlarda, barış yanlısı insanların Noel ilahi koroları halinde değişik şehirlerde eylem yaptığı görülüyor.

Ulusal medyaya yansıyan haberlere göre, Minnesota'nın Demokrat Senatörü Amy Klobuchar'ın evinin önünde toplanan yaklaşık 200 eylemci, Noel kıyafetleri ile koro halinde, sözleri Filistin'de ateşkes ve barış çağrılarına uyarlanmış geleneksel ilahiler söyledi.

Eylemci grup, ayrıca Senatör Klobuchar'a, içinde "Gazze'de ateşkesi, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarının kesilmesini ve Filistin'de işgalin sona ermesini destekleme" taleplerini içeren büyük bir Noel kartı bıraktı.

Aynı şekilde Kuzey Carolina'nın Wilmington şehrinin ana merkezinde toplanan başka bir grup da Gazze'de ateşkes talep eden sözlerle Noel ilahileri söyledi.

Yerel medyaya konuşan Noel korosundan Peter Rawitsch, Gazze'den gelen haberlerin çok korkunç olduğunu belirterek "Yılın bu zamanı, barış ve sevgi döneminde bir araya gelip bu mesajları toplumumuza iletmek için çok uygun görünüyor, saldırılar durmalı." ifadesini kullandı.

Ülke çapında planlanan bir hareketin parçası olan ateşkes ilahileri şu ana kadar ABD genelinde 20'den fazla şehirde Noel korosu formatında söylendi.