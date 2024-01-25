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ABD'deki Müslümanlar FBI Terör İzleme Listesi'ne Karşı Harekete Geçmeye Çağırıyor - Son Dakika
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ABD'deki Müslümanlar FBI Terör İzleme Listesi'ne Karşı Harekete Geçmeye Çağırıyor

ABD'nin en büyük Müslüman sivil hakları savunucu örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) avukatlarından Gadeir Abbas, Müslümanların yer aldığı 'FBI terör izleme listesi'ne karşı Washington yönetimine harekete geçmesi çağrısında bulundu. Abbas, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra uygulamaya konulan ve halen yürürlükte olan 'FBI terör izleme listesi'nin yaklaşık 20 yılını doldurduğuna dikkati çekti. Listenin neredeyse tamamen Müslümanlardan oluştuğunu ifade eden Abbas, 'Hükümetin topluluğumuza karşı Müslümanlardan oluşan bu gizli ırkçı listeyi kullanmamasını sağlamak önceliğimiz.' dedi.

ABD\'deki Müslümanlar FBI Terör İzleme Listesi\'ne Karşı Harekete Geçmeye Çağırıyor
25.01.2024 - 23:25,  Güncelleme: 23:25
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ABD'nin en büyük Müslüman sivil hakları savunucu örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) avukatlarından Gadeir Abbas, Müslümanların yer aldığı "FBI terör izleme listesi"ne karşı Washington yönetimine harekete geçmesi çağrısında bulundu.

CAIR avukatlarından Abbas, ABD Yüksek Mahkemesi önünde açıklama yaptı.

Abbas, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra uygulamaya konulan ve halen yürürlükte olan "FBI terör izleme listesi"nin yaklaşık 20 yılını doldurduğuna dikkati çekti.

Listenin neredeyse tamamen Müslümanlardan oluştuğunu ifade eden Abbas, "Hükümetin topluluğumuza karşı Müslümanlardan oluşan bu gizli ırkçı listeyi kullanmamasını sağlamak önceliğimiz." dedi.

Abbas, söz konusu listenin "kullanılmaması" konusunu ülkedeki çeşitli mahkeme salonlarında da gündeme getirdiklerini aktararak, Başkan Joe Biden hükümetinin "gizli ırkçı listeye" ilişkin harekete geçmesini teşvik ettiklerini kaydetti.

"1,5 milyon kişilik izleme listesi"

İsviçreli bir bilgisayar korsanı tarafından ele geçirilen ABD'nin "terör izleme listesi" Ocak 2023'te internetten kamuoyuna sızdırılmıştı.

CAIR'in New Jersey şubesi (CAIR-NJ) Sözcüsü Dina Sayedahmed, AA muhabirine, ilk olarak Daily Dot haber sitesi tarafından paylaşılan ilgili dosyada, ABD'nin Terörist Tarama Veri Tabanı ve "Uçuş Yasağı Listesi"nin bir yığın ismi içerdiği, 20 yıl öncesine kadar giden listede "büyük çoğunluğu" Arap ve Müslüman isimleri olmak üzere, aralarında 7 yaşında çocukların bile bulunduğu yaklaşık 1,5 milyon kişinin yer aldığını anlatmıştı.

CAIR-NJ, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra uygulamaya konulan ve halen devam eden "FBI terör izleme listesi" için Biden hükümeti yetkililerini mahkemeye vermişti.

Söz konusu listeye "son verilmesi çağrısı yapılan" davanın dilekçesinde, ABD Adalet, İç Güvenlik, Dışişleri, Savunma, Ulaştırma Bakanları ile Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Gizli Servis, Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) gibi kurumların başkanları da dahil ABD Başkanı Joe Biden hükümetine bağlı toplam 29 üst düzey hükümet kurum ve yetkilisi davalı olarak yer alıyor.

Kaynak: AA
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