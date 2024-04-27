ABD'deki Ohio Eyalet Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterilerinde 16 öğrenci gözaltına alındı - Son Dakika
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ABD'deki Ohio Eyalet Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterilerinde 16 öğrenci gözaltına alındı

ABD\'deki Ohio Eyalet Üniversitesi\'nde Filistin\'e destek gösterilerinde 16 öğrenci gözaltına alındı

Ohio Eyalet Üniversitesi'nde yapılan Filistin'e destek gösterilerinde 16 öğrenci ve 20 kişi daha kampüse izinsiz girdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Üniversite yönetimi, gece kamp yapma ve etkinlik düzenlemenin yasak olduğunu belirtti. Göstericilere dağılmaları talimatı verildi ancak uyarılara rağmen ayrılmayı reddedenler gözaltına alındı.

27.04.2024 11:53
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ABD'nin Ohio Eyalet Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek gösterilerinde 16'sı öğrenci 36 kişinin kampüse izinsiz girme suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Üniversite Sözcüsü Ben Johnson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin ana yerleşkesi Columbus'ta gözaltına alınan 36 kişiden 20'sinin okulla bir bağlantısının olmadığını, 16'sının öğrenci olduğunu belirtti.

Johnson, yerel bir kanala yaptığı açıklamada da üniversitede gece kamp yapma ve etkinlik düzenlemenin yasak olduğunu söyledi.

Anayasal haklarını birkaç saat boyunca kullanan göstericilere bir süre sonra dağılmaları talimatı verildiğini aktaran Johnson, "Birçok uyarının ardından ayrılmayı reddeden kişiler gözaltına alındı ve mülke izinsiz girmekle suçlandı." diye konuştu.

Ohio Eyalet Üniversitesi binalarının çatılarında konuşlanan keskin nişancıların fotoğrafları ve videoları dün sosyal medyada kısa sürede yayılmıştı.

Üniversite yönetimi, bu kişilerin eyalet güvenlik güçlerinden olduğunu açıklamıştı.

Geçen hafta, New York'taki Columbia Üniversitesi Rektörü'nün polisten kampüs bahçesinde oturma eylemi düzenleyen göstericileri tutuklamasını istemesiyle alevlenerek ABD'nin dört bir tarafındaki üniversitelere yayılan Filistin destekçisi protestolara, birçok öğretim görevlisi, profesör ve bazı siyasetçilerin destek vermesi, üniversite yönetimlerinin bu gösterileri sonlandırmasını zorlaştırıyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD'deki Ohio Eyalet Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterilerinde 16 öğrenci gözaltına alındı - Son Dakika
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