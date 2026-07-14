ABD ordusu, İran'a karşı art arda üçüncü gece de hava saldırılarına başladığını duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saldırı haberini sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımda, "CENTCOM, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran'a karşı art arda üçüncü gece hava saldırılarına başladı." ifadelerini kullandı.
Bu saldırıların, İran güçlerine ağır kayıplar verdireceği belirtilen açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda sivillere ve ticari gemilere saldırma yeteneklerini zayıflatmaya devam edeceği öne sürüldü.
Son Dakika › Güncel › ABD'den İran'a Üçüncü Gece Hava Saldırıları - Son Dakika
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