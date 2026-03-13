ABD'den İran Devrimci Liderlerine 10 Milyon Dolar Ödül

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) üst düzey liderleri hakkında bilgi sağlayanlara 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.
Bakanlık tarafından yayımlanan duyuruda, IRGC'nin "kilit liderleri" hakkında bilgi paylaşan kişilere ödül verileceği belirtilirken, toplamda 10 İranlı yetkilinin hedef alındığı, ancak bunlardan yalnızca altısının adının bilindiği ifade edildi.
Adı geçen isimler arasında İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani de yer aldı.
ABD, söz konusu kişilerin İran Devrim Muhafızları'nın askeri kanadının farklı unsurlarını "yönettiğini ve koordine ettiğini" belirtti.
Söz konusu duyuru, İran ile ABD arasında son dönemde artan askeri gerilim ve karşılıklı sert açıklamaların ardından geldi.
