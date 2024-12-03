ABD'den İsrail'e Hizbullah Uyarısı

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ABD yönetiminin İsrail'e, Hizbullah'ın dün akşamki roket atışına verdiği karşılığı sınırlandırması yönünde baskı yaptığı öne sürüldü.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, ABD yönetimi Hizbullah'ın İsrail'in ateşkes ihlalleri sebebiyle yaptığı roket atışına "orantısız karşılık" vermemesini istedi.

Haberde, ateşkesin ardından İsrail ordusunun Lübnan'da başlattığı saldırılara ilişkin ABD'nin, saldırıların sınırlandırılması ve Beyrut'a saldırılardan kaçınılması yönünde Tel Aviv'e baskı yaptığı iddia edildi.

İsrail ordusunun, 27 Kasım'da sağlanan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde iki bölgeye dün akşam saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

İsrail'in ateşkes ihlalleri sebebiyle Hizbullah uyarı atışı yapmıştı

Ateşkesin 6. gününde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılar sonucu biri devlet görevlisi 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralanmış, ülkenin kuzeydoğusundaki Hirmil'e düzenlenen saldırıda ise 1 Lübnan askeri yaralanmıştı.

Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerine işaret ederek, Kefr Şuba Tepeleri'nin İsrail işgali altında olan Ruveysat el-Alem bölgesine roketli "uyarı" atışında bulunmuş, roketlerin boş alana düştüğü açıklanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da ateşkese varılmasından bu yana Hizbullah'ın ilk kez düzenlediği roket saldırısına "sert karşılık" vereceklerini açıklamış ve ardından İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenlemişti.