ABD'den İthalat Vergisi Uyarısı - Son Dakika
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ABD'den İthalat Vergisi Uyarısı

Meksika, ABD'nin gümrük vergisinin tüketicilere yüksek fiyatlar getireceğini belirtti.

05.03.2025 15:16
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MEKSİKO, 5 Mart (Xinhua) -- Meksika Ulusal Ticaret, Hizmet ve Turizm Odaları Konfederasyonu, ABD hükümetinin Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata gümrük vergisi uygulama kararının ardından ABD'deki tüketicilerin otomobilden gıdaya kadar çok sayıda temel üründe daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Konfederasyon, salı günü yaptığı açıklamada aynı gün yürürlüğe giren yüzde 25 gümrük vergisinin, serbest ticaret ilkelerini ve Dünya Ticaret Örgütü anlaşmalarını ihlal ettiğinin altını çizerek söz konusu tedbirin, Kuzey Amerika'nın ekonomik istikrarını tehdit ettiğini, piyasa belirsizliğini artırdığını ve hem tüketiciler hem de üreticiler için risk oluşturduğunu belirtti.

Açıklamada, "ABD'nin bakış açısına göre gümrük vergileri, yerel işletmeleri yabancı rekabetten koruma amaçlı bir strateji gibi görünse de uygulamada ters etki yapıyor" denildi.

Ayrıca otomotiv ve imalat sektörlerindekiler gibi Meksika menşeli ürünlere bağımlı ABD şirketlerinin üretim maliyetlerinde artış görüleceği ifade edilerek, bunun da daha yüksek nihai ürün fiyatlarıyla vergi yükünü tüketicilere aktaracağı vurgulandı.

Enflasyonun "an itibarıyla önemli bir sorun" olduğu ve bu adımın ABD nüfusunun satın alma gücü üzerinde ek baskı yaratabileceği kaydedilen açıklamada, "Genel açıdan gümrük vergileri ticarete zarar verdiği, işletmelerin rekabet gücünü azalttığı ve tüketici refahını olumsuz etkilediği için ABD ekonomisi üzerinde beklenin aksi yönünde etki yaratabilir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Kuzey Amerika, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Kanada, Turizm, Son Dakika

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