ABD'den Küba'ya Terör Suçlaması

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ABD Dışişleri Bakanlığı, uluslararası terör eylemlerini desteklediğini öne sürdüğü Küba'nın ordusu, istihbaratı veya güvenlik servisleri adına hareket eden şirketlere belirli işlemlerin yasaklanmasını öngören Küba Kısıtlılar Listesi'nin yeniden oluşturulmasını onayladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, önceki yönetim tarafından 14 Ocak'ta açıklanan Küba'ya ilişkin politika değişikliklerinin iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Küba rejimi uzun süredir uluslararası terör eylemlerini desteklemektedir. Rejimi terörizme verdiği desteği sona erdirmeye ve Kübalılar açlık çekerken ve temel ilaçlara erişemezken yabancı katillere, bombacılara ve hava korsanlarına yiyecek, barınma ve tıbbi destek sağlamaya son vermeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Küba ordusu, istihbaratı veya güvenlik servisleri adına hareket eden şirketlere belirli işlemlerin yasaklanmasını öngören Küba Kısıtlılar Listesi'nin yeniden oluşturulmasını onayladığı vurgulanan açıklamada, ABD'nin Küba'da "haksız yere tutuklu bulunan" tüm siyasi mahkumların serbest bırakılmasını talep ettiği kaydedildi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Rodriguez, Küba halkına karşı cezai tedbirlerin sertleştirilmesinin daha büyük kıtlıklara, ayrılıklara ve göçün artmasına neden olacağına dikkati çekti.

Bakan Rodriguez, Washington'un bu adımını "provokatif" diye nitelendirerek, "ABD Dışişleri Bakanı tarafından açıklanan kararları ve haksızlığı meşrulaştırmaya çalıştığı yanıltıcı bahaneleri reddediyoruz." ifadesini kullandı.