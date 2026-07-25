ABD'den Netanyahu'ya Kınama - Son Dakika
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ABD'den Netanyahu'ya Kınama

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ABD, Netanyahu'nun Batı Şeria'daki şiddet eylemlerini kınayarak barış çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da kaçak yerleşim birimlerinin tanınması üzerine çıkan olaylarda yaşanan "şiddet eylemlerini kınadıklarını" açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcülük Ofisinden AA'ya yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Batı Şeria'daki işgali derinleştirme yönünde karar alması sonucu çıkan olaylarla ilgili değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada, "Batı Şeria'da herhangi bir tarafça gerçekleştirilen şiddet eylemlerini kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin Batı Şeria'da istikrar ve güvenliğin artırılması konusunda "ortaklarıyla düzenli bir diyalog içerisinde" olduğu belirtilen açıklamada, "İstikrarlı bir Batı Şeria, İsrail'in güvenliğini sağlar ve bu, yönetimin bölgede barışı sağlama hedefiyle uyumludur." ifadesine yer verildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 4 Filistinli ve 2 İsraillinin öldüğü arbedenin ardından Filistin toprakları üzerine kurulan kaçak Yahudi yerleşim birimlerinin tanınması ve yenilerinin kurulması sürecinin hızlandırılması talimatını vermişti.

Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın yaptıkları güvenlik toplantısının ardından yazılı ortak açıklamayla, Batı Şeria'daki işgali derinleştirecek ve Filistinlilerin yaşamını daha da zorlaştıracak bir dizi karar açıklanmıştı.

İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tel beldesi yakınlarında açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 4 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan açıklamada, olayda yaralanan 4 İsrailliden ikisinin öldüğü, bir diğerinin de durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Batı Şeria, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den Netanyahu'ya Kınama - Son Dakika

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