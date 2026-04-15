ABD'den Proud Boys ve Oath Keepers için Temyiz Başvurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'den Proud Boys ve Oath Keepers için Temyiz Başvurusu

15.04.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Adalet Bakanlığı, 6 Ocak baskınına katılan gruplara yönelik suçlamaların düşürülmesini talep etti.

ABD Adalet Bakanlığı, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında rol oynayan aşırı sağcı "Proud Boys" ve "Oath Keepers" üyelerine yönelik "kışkırtıcı komplo" suçlamalarının düşürülmesi için temyiz mahkemesine başvurdu.

ABD Adalet Bakanlığı, Kongre baskınına ilişkin talebini Federal Temyiz Mahkemesine taşıdı.

Buna göre, baskında rol oynayan "Proud Boys" ve "Oath Keepers" üyelerine yönelik "kışkırtıcı komplo" suçlamalarının düşürülmesi talep edildi.

ABD medyasında ise savcıların, sanıklar hüküm giymiş olsa bile suçlamaları sürdürme ve düşürme konusundaki geniş yetkileri sebebiyle söz konusu talebin muhtemelen kabul edileceği yorumları yer aldı.

6 Ocak 2021'deki olaylar

6 Ocak 2021'de Trump'ın destekçileri, 3 Kasım 2020 seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla Washington'daki National Mall alanında protesto düzenlemişti.

Yürüyüşün ardından aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, seçim sonuçlarının onaylanmasına ilişkin oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı. Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Kongre baskınıyla ilgili yaklaşık 1500 kişi çeşitli suçlamalarla yargılanmıştı. Trump, göreve geldiği 20 Ocak 2025'te Başkanlık kararnamesiyle, baskına karıştıkları için hapis cezası verilen ve kovuşturması devam eden yaklaşık 1500 kişi için genel af çıkarmıştı.

Kaynak: AA

ABD Adalet Bakanlığı, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den Proud Boys ve Oath Keepers için Temyiz Başvurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 12:13:33. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'den Proud Boys ve Oath Keepers için Temyiz Başvurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.