ABD'den Proud Boys ve Oath Keepers için Temyiz Başvurusu

ABD Adalet Bakanlığı, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında rol oynayan aşırı sağcı "Proud Boys" ve "Oath Keepers" üyelerine yönelik "kışkırtıcı komplo" suçlamalarının düşürülmesi için temyiz mahkemesine başvurdu.

ABD Adalet Bakanlığı, Kongre baskınına ilişkin talebini Federal Temyiz Mahkemesine taşıdı.

Buna göre, baskında rol oynayan "Proud Boys" ve "Oath Keepers" üyelerine yönelik "kışkırtıcı komplo" suçlamalarının düşürülmesi talep edildi.

ABD medyasında ise savcıların, sanıklar hüküm giymiş olsa bile suçlamaları sürdürme ve düşürme konusundaki geniş yetkileri sebebiyle söz konusu talebin muhtemelen kabul edileceği yorumları yer aldı.

6 Ocak 2021'deki olaylar

6 Ocak 2021'de Trump'ın destekçileri, 3 Kasım 2020 seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla Washington'daki National Mall alanında protesto düzenlemişti.

Yürüyüşün ardından aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, seçim sonuçlarının onaylanmasına ilişkin oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı. Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Kongre baskınıyla ilgili yaklaşık 1500 kişi çeşitli suçlamalarla yargılanmıştı. Trump, göreve geldiği 20 Ocak 2025'te Başkanlık kararnamesiyle, baskına karıştıkları için hapis cezası verilen ve kovuşturması devam eden yaklaşık 1500 kişi için genel af çıkarmıştı.