ABD'den Sınır Dışı Edilenler Liberya'ya Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'den Sınır Dışı Edilenler Liberya'ya Ulaştı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'den sınır dışı edilen 20 kişi, Liberya'ya anlaşma kapsamında ulaştı; 1200 kişi kabul edilebilir.

ABD'den sınır dışı edilen, üçüncü ülke vatandaşı 20 kişi, iki ülke arasındaki anlaşma kapsamında Liberya'ya ulaştı.

Liberya yerel basınında çıkan haberlere göre, Liberya Enformasyon Bakanı Jerolinmek Piah, iki ülke arasında Eylül 2025'te yapılan anlaşma kapsamında Liberya'nın bir yıl içinde 1200'e kadar kişiyi kabul edebileceğini açıkladı.

ABD'den sınır dışı edilen ilk gruptaki 20 kişi başkent Monrovia yakınlarındaki Roberts Uluslararası Havalimanı'na geldi.

Piah, anlaşmanın ABD'den sınır dışı edilen kişilerin "güvenli, insan onuruna yakışır ve zamanında" Liberya'ya kabul edilmesini öngördüğünü belirtti.

Liberya'nın kabul edeceği kişilerin üçüncü ülke vatandaşlarından oluşacağını aktaran Piah, bunlar arasında Afrika ve Amerika kıtasındaki ülkelerin vatandaşlarının bulunduğunu ve bazı kişilerin Liberya'ya sığınma başvurusunda bulunabileceğini kaydetti.

Liberya hükümeti, ülkeye gelen kişilerin kimlikleri, vatandaşı oldukları ülkeler ve nerede barındırılacaklarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

ABD'nin üçüncü ülke uygulaması tartışılıyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Afrika ve Latin Amerika'da uyguladığı "üçüncü ülke anlaşmaları" kapsamında daha önce Gana'nın yanı sıra Esvatini, Ruanda, Güney Sudan ve Uganda da ABD'den sınır dışı edilen göçmenleri kabul etmişti.

Göçmen hakları savunucuları, uygulamanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu, sığınmacıları zulüm ve işkence riski bulunan ülkelere gönderebildiğini belirterek programı eleştiriyor.

Haziran ayında da ABD'nin Ekvator Ginesi'ne yaptığı benzer sınır dışı işlemlerinin durdurulması talebiyle Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu nezdinde dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Liberya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den Sınır Dışı Edilenler Liberya'ya Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Kartal ve Dirk Kuyt’ın yıllık geliri ortaya çıktı İsmail Kartal ve Dirk Kuyt'ın yıllık geliri ortaya çıktı
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest
Eşiyle oğlu katledildi, kendisi yaralı kurtuldu: Ailesini böyle uğurladı Eşiyle oğlu katledildi, kendisi yaralı kurtuldu: Ailesini böyle uğurladı
Türk futbolunda görmek istediğimiz hareketler Ertuğrul Doğan bile şaşırdı Türk futbolunda görmek istediğimiz hareketler! Ertuğrul Doğan bile şaşırdı
Polis şüphelenip gözaltına aldı, bağırsaklarından 37 kapsül uyuşturucu çıktı Polis şüphelenip gözaltına aldı, bağırsaklarından 37 kapsül uyuşturucu çıktı
Canlı yayında bir kadını bıçaklamıştı ’Karagül’ lakaplı sosyal medya fenomeni tahliye edildi Canlı yayında bir kadını bıçaklamıştı! 'Karagül' lakaplı sosyal medya fenomeni tahliye edildi

12:05
İsrail’e bir rest de Bahçeli’den: Tehditleri görmezden gelmeyiz, sabrımızı sınamayın
İsrail'e bir rest de Bahçeli'den: Tehditleri görmezden gelmeyiz, sabrımızı sınamayın
11:59
3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu
3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu
11:59
Salah için olay sözler Trabzonspor’un yenilgisine onlar da şaşırdı
Salah için olay sözler! Trabzonspor'un yenilgisine onlar da şaşırdı
11:34
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor Ünlü markanın balı sahte çıktı
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor! Ünlü markanın balı sahte çıktı
11:06
Hilmi Tuna Kuriş’in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin’e tahsisli çıktı
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı
10:43
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 12:10:20. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'den Sınır Dışı Edilenler Liberya'ya Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.