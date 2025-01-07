ABD'den Suriye'ye İnsani Yardım Muafiyeti

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ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla devlet kurumlarıyla yapılan işlemlerin yanı sıra, bazı enerji ile havale hareketlerine izin veren 6 ay süreli muafiyet sağlandığını bildirdi.

ABD yönetimi, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi yönünde adım attı.

Bu kapsamda ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'deki temel hizmetlerin devam etmesini sağlamak amacıyla yeni bir lisans yayımladı.

Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) yayımladığı lisans ile Suriye'deki yönetim kurumlarıyla yapılan işlemlerin yanı sıra, ülkeye veya ülke içinde petrol, petrol ürünleri, doğal gaz ve elektrik dahil enerjinin satışı, tedariki, depolanması veya bağışlanmasının desteklenmesine yönelik faaliyetler ile Suriye Merkez Bankası aracılığıyla yapılan işlemlerin de kapsama alındığı ticari olmayan, kişisel para hareketlerine 7 Temmuz'a kadar izin verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesi sonrası yayımlanan lisansın, ABD'nin yaptırımlarının, temel insani ihtiyaçları karşılamaya yönelik faaliyetleri, kamu hizmetlerinin sağlanmasını veya insani yardımları engellemeyecek şekilde uygulanması konusundaki taahhüdünü vurguladığı aktarıldı.

Esed rejiminin Suriye halkına yönelik zalimliği, terörizme destek vermesi ve bölgedeki istikrarı bozan eylemleri sonucu Suriye'nin en kapsamlı şekilde yaptırım uygulanan bir ülke olduğu belirtilen açıklamada, sağlanan yaptırım muafiyetleriyle Suriye halkının daha umutlu, güvenli ve barışçıl gelecek inşa etmelerini desteklemek amacıyla elektrik, enerji, su ve sanitasyon dahil ülke genelinde temel hizmetlerin ve yönetim işlevlerinin sürekliliğinin sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu lisans ile Esed ve çevresi, Suriye Hükümeti, Suriye Merkez Bankası ve Heyet Tahrir Şam'a (HTŞ) yönelik yaptırımların kaldırılmadığı aktarıldı.

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Beşşar Esed'in Rusya ve İran tarafından desteklenen acımasız ve baskıcı yönetiminin sona ermesi, Suriye ve halkına yeniden inşa için eşsiz bir fırsat sunuyor." ifadelerini kullandı.

Adeyemo, "Bu geçiş döneminde, Hazine Suriye'de insani yardımı ve sorumlu yönetimi desteklemeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.