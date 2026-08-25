ABD'den Suriye'ye Terör Destek Kararıyla Yeni Dönem

ŞAM (AA) – Suriye'yi "teröre destek veren devletler" listesinden çıkaran ABD yönetimi, bunu Şam ile Washington arasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirdi.

ABD'nin Suriye Büyükelçiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Suriye'nin söz konusu sınıflandırmasının resmen kaldırıldığını aktardığı hatırlatıldı.

Kararın Suriye'nin uluslararası izolasyondan ortaklığa geçişinde önemli bir adım olduğu ifade edilen açıklamada, Suriye'nin "terör kaynağı olmaktan terörle mücadelede kararlı bir ortağa dönüşmesinin" hedeflendiği kaydedildi.

Kararla birlikte Suriye'nin yeniden imar sürecinde yatırımların ve ticaretin önünün açılmasının amaçlandığı aktarılan açıklamada, "Sermaye çatışmanın, projeler izolasyonun, ticaret ise kaosun yerini alabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, kararın yalnızca söz konusu sınıflandırmanın kaldırılması anlamına gelmediği, aynı zamanda ABD ile Suriye arasında "ortak çıkarlar, karşılıklı güvenlik ve ortak refah" temelinde yeni bir ilişkinin temel taşlarından biri olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "önce güvenlik, ardından refah" anlayışına atıfta bulunulan açıklamada, Suriye'ye bir fırsat verildiği ve bundan sonraki sürecin bu fırsatın kalıcı barış ve refaha dönüştürülmesine bağlı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Verilen sözler tutuldu, vaatler yerine getirildi. Suriye'ye bir fırsat tanındı. Şimdi yapılması gereken, bu fırsatı kalıcı barış ve refaha dönüştürmektir." değerlendirmesinde bulunuldu.