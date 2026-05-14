ABD'den UNOCHA'ya 1,8 Milyar Dolar Fon
ABD'den UNOCHA'ya 1,8 Milyar Dolar Fon

14.05.2026 21:27
ABD, insani yardımlar için UNOCHA'ya 1,8 milyar dolar ek fon ayırdığını açıkladı.

BİRLEŞMİŞ ABD yönetimi, insani yardımlarda kullanılmak üzere Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne (UNOCHA) 1,8 milyar dolar fon ayırdığını duyurdu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher ve ABD Dışişleri Bakanlığı Dış Yardım, İnsani İşler ve Din Özgürlüğü Kıdemli Yetkilisi Jeremy P. Lewin, New York'taki BM Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin Aralık 2025'te UNOCHA ile insani yardımları desteklemek için 2 milyar dolarlık fon için mutabakat imzaladığını hatırlatan Waltz, "Bugün ek olarak 1,8 milyar dolarlık insani yardım fonu ayrıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Waltz, bu fonların deprem, kıtlık, tsunami gibi doğal afetler sırasında ihtiyaç duyan insanlar için kullanılacağını söyledi.

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Fletcher da ABD'nin yardım fonuna ayırdığı tahsisatı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu, ABD'yi en büyük ulusal bağışçımız yapıyor ve bu tahsis, hayat kurtarma, sistemi reforme etme, insani yardım faaliyetlerinin tarafsızlığını savunma konusunda kaydedilen ilerlemeyi hızlandırmamıza olanak tanıyacak." ifadelerini kullandı.

Fletcher, insani yardım çalışanları için son derece zor bir dönemden geçtiklerine işaret ederek, küresel fonlamada azalma yaşanmasına rağmen giderek artan ihtiyaçlarla karşı karşıya olduklarını ve dünya genelinde 300 milyondan fazla insanın desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Dış Yardım, İnsani İşler ve Din Özgürlüğü Kıdemli Yetkilisi Lewin de Aralık 2025'te açıklanan 2 milyar dolarlık yardım programının yüzde 88'inin harcandığı bilgisini paylaşarak, 18 ülkede milyonlarca kişiye hayat kurtarıcı yardım sağlandığını söyledi.

Guterres, ABD'nin 1,8 milyar dolar ek yardımını memnuniyetle karşıladı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de ABD'nin BM ve dünyanın dört bir yanındaki insani yardım ortaklarının hayat kurtaran insani yardım çalışmalarına ek olarak 1,8 milyar dolar daha ayırdığına dair açıklamasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünce yapılan yazılı açıklamaya göre, Guterres, "Bu taahhüt, insani yardım çalışanlarının en acil krizlerdeki milyonlarca insana hayat kurtarıcı destek ulaştırmasına olanak sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

ABD, ilk olarak Aralık 2025'te UNOCHA ve diğer BM ortakları üzerinden dağıtılmak üzere 2 milyar dolar insani yardım fonu ayırmıştı.

ABD'nin UNOCHA'ya ayırdığı insani yardım fonlarının harcanacağı yerler arasında Gazze, Batı Şeria, Afganistan ve Lübnan gibi ülkeler yer almıyor.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Finans, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
