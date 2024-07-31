ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Heniyye suikastıyla ilgili bilgileri reddetti
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Heniyye suikastından önceden haberdar olmadıklarını ve ABD'nin dahli bulunmadığını açıkladı. Suikastla ilgili bilgilerin kendilerine ulaşmadığını belirten Blinken, olayın sorumlularının bulunması için işbirliği yapacaklarını ifade etti.
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31.07.2024 15:01:32. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Heniyye suikastıyla ilgili bilgileri reddetti - Son Dakika
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