ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Moğolistan Başbakanı ile ilişkileri görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrain Oyun-Erdene ile iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da bulunan Blinken'ın Başbakan Oyun-Erdene ile bir araya geldiği bildirildi.

İki tarafın da ülkeler arasındaki ekonomik ve kültürel bağları geliştirmek ve ilerletmek için istekli olduğu kaydedilen açıklamada, Blinken ve Oyun-Erdene'nin, bu konuda atılabilecek somut adımları görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, tarafların, Moğolistan vatandaşlarının ABD'de eğitim görmesi ve İngilizce öğrenmesi için daha fazla fırsat yaratılmasını vurguladıkları ifade edildi.