ABD Dışişleri Bakanı Rubio Körfez Ülkelerini Ziyaret Edecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Bahreyn'i ziyaret edeceği bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rubio'nun 23-25 Haziran'da BAE, Kuveyt ve Bahreyn'e gideceği belirtildi.
Açıklamada, Rubio'nun ziyaretinin gündeminde, İran ile varılan mutabakat, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli, serbest ve tam geçiş, bölgede güvenlik ve istikrar gibi konuların olacağı aktarıldı.
Rubio'nun Bahreyn'de Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile bir araya gelerek, bölgedeki ortak önceliklerini ele alacağı kaydedildi.
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