ABD, Dizel Araç Emisyonlarını Sıkılaştıracak Yeni Standartlar Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD, Dizel Araç Emisyonlarını Sıkılaştıracak Yeni Standartlar Açıkladı

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), dizel ağır yük kamyonları, otobüsler ve büyük araçlar için emisyon oranlarını daha da sıkılaştıracak yeni standartlar açıkladı. EPA'nın açıklamasına göre, yeni kurallar 2027 ile 2032 arasında üretilecek araçlar için geçerli olacak ve 30 yıl içinde 1 milyar tona kadar sera gazı emisyonunu önleyerek 13 milyar dolarlık net fayda sağlayacak. Ancak, ABD Kamyon Taşımacılığı Birliği (ATA) EPA'nın kararına tepki göstererek, sıfır emisyon teknolojisinin mevcut durumu, şarj altyapısının eksikliği ve elektrik şebekesindeki kısıtlamalar nedeniyle 2030 sonrası hedeflerin ulaşılamaz olduğunu belirtti.

30.03.2024 00:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), dizel ağır yük kamyonları, otobüsler ve büyük araçlar için emisyon oranlarını daha da sıkılaştıracak yeni standartlar açıkladı.

EPA yetkilileri, yaptıkları açıklamada dizel yakıtla çalışan büyük araçların emisyon hacimlerine getirilecek kısıtlamaların, ısınmaya yol açan sera gazı kaynaklarının bazılarından kurtulmayı sağlayacağını bildirdi.

Açıklamada, 2027 ile 2032 arasında üretilecek araçlar için geçerli olacak yeni kuralların, gelecek 30 yılda 1 milyar tona kadar sera gazı emisyonunu önleyeceği ve 13 milyar dolarlık net fayda sağlayacağı kaydedildi.

EPA Yöneticisi Michael Regan, basın açıklamasında, "Ağır hizmet araçlarımızdan kaynaklanan emisyonları azaltmak, daha temiz hava ve daha az kirlilik, daha güvenli ve daha canlı topluluklar anlamına gelir. Bu, kamyon sahipleri ve operatörleri için daha düşük yakıt ve bakım maliyetleri demektir." ifadelerine yer verdi.

ABD Kamyon Taşımacılığı (ATA) Birliği Başkanı Chris Spear ise yazılı açıklamasında EPA'nın kararına tepki göstererek, "ATA, mevcut haliyle bu kurala karşı çıkıyor çünkü sıfır emisyon teknolojisinin mevcut durumu, şarj altyapısının eksikliği ve elektrik şebekesindeki kısıtlamalar göz önüne alındığında 2030 sonrası hedefler tamamen ulaşılamaz durumda kalıyor. Kamyon taşımacılığının gerçeklerini hesaba katmayan herhangi bir düzenleme, sektörü ve Amerika'nın tedarik zincirini başarısızlığa sürükleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

EPA'dan geçen hafta yapılan açıklamada, 2032'ye kadar yeni binek araç satışlarının yüzde 56'sının elektrikli ve en az yüzde 13'ünün hibrit veya kısmen elektrikli otomobillerden oluşmasının gerektiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Ulaşım, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Dizel Araç Emisyonlarını Sıkılaştıracak Yeni Standartlar Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Hatay'da LPG dolumu esnasında araç yanarak 3 kişi yaralandı
    01:30 Hatay'da LPG dolumu esnasında araç yanarak 3 kişi yaralandı

    Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen yangında, LPG dolumu esnasında alev alan bir otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek istasyona sıçramasını engelledi. Yaralılar ambulansla Hassa ilçe devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.

  • Kütahya'da yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi
    01:20 Kütahya'da yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi

    Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sahur vakti gerçekleştirilen operasyonda, 2 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 10 gram metamfetamin, 8 gram esrar ve 9 adet sentetik hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı unsurlarının uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sonucunda, Kütahya Merkez ilçesinde O.K ve S.Ç. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı.

  • Özhaseki: Kütahya'da kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazanacak
    01:18 Özhaseki: Kütahya'da kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazanacak

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kütahya'da yeni dönemde kentsel dönüşüm bekleyen mahallelerde ivedilikle çalışmaların başlanacağını ifade etti.

  • A101'den iPhone 14 Plus ve Galaxy Z Fold 3 İçin Fiyat Açıklandı
    01:09 A101'den iPhone 14 Plus ve Galaxy Z Fold 3 İçin Fiyat Açıklandı

    Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri arasında yer alan A101, son dönemlerde elektronik ürünlerle dikkat çekiyor. Şimdi ise iPhone 14 Plus ve Samsung Galaxy Z Fold 3'ü satışa sunuyor. iPhone 14 Plus 512 GB modeli 59.999 TL, Galaxy Z Fold 3 ise 32.499 TL fiyat etiketine sahip. Ayrıca Samsung Galaxy A04 modeli de uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

  • Google Şifre Yöneticisi, telefonunuzdaki şifreleri doğrudan veri tabanına geçirebilecek
    01:09 Google Şifre Yöneticisi, telefonunuzdaki şifreleri doğrudan veri tabanına geçirebilecek

    Google Şifre Yöneticisi, son güncelleme ile birlikte telefonunuzda bulunan şifreleri direkt olarak kendi veri tabanına geçirebilecek. Bu özellik sayesinde kullanıcı deneyiminde iyileşme bekleniyor ve uygulamanın rakiplerine oranla daha tercih edilir hale gelmesi bekleniyor. Google Şifre Yöneticisi, ücretsiz ve Google ekosistemine tam uyumlu olduğu için Android kullanıcıları için en uygun çözüm olarak görünüyor. Şifre entegre etme özelliği masaüstü cihazlarda da stabil çalışıyor. Bu güncelleme ile birlikte Google'ın şifre yönetimi uygulamaları arasındaki rekabette öne geçmesi bekleniyor.

  • Avrupa'da Şubat Ayında En Çok Satılan Sıfır Kilometre Otomobiller
    01:09 Avrupa'da Şubat Ayında En Çok Satılan Sıfır Kilometre Otomobiller

    Avrupa'da 2024 yılının Şubat ayında en çok satılan sıfır otomobiller listesi açıklandı. Dacia Sandero, Tesla Model Y ve Volkswagen Golf gibi modeller listenin başında yer aldı. Avrupa'da Dacia'nın büyük bir atılım yaptığı görüldü. Volkswagen ise en çok satılan marka oldu.

  • Zoom, Kurumsal Müşterileriyle Büyümeye Devam Ediyor
    01:09 Zoom, Kurumsal Müşterileriyle Büyümeye Devam Ediyor

    Popüler video konferans uygulaması Zoom, son çeyrekteki karlılığını beklentilerin üzerinde artırarak %10 oranında bir değer artışı yaşadı. Şirket, kendi hisselerinin 1.5 milyar dolarlık bir kısmını satın alarak başka bir kuruluş tarafından satın alınacağına dair öngörüleri çürüttü. Zoom, çağrı merkezi ve yapay zekalı sohbet asistanları gibi yeni projelere imza atarak büyümeye devam edeceğini açıkladı. Analistler, şirketin çağrı merkezlerinin 2025 yılına kadar büyümeye devam edeceğini ve yapay zeka asistanlarının gelişimiyle hisselerde artış olabileceğini belirtti. Önümüzdeki yıl için Zoom'un tahmin edilen ciro miktarı ise 4.6 milyar dolar olarak belirlendi.


00:48 İYİ Parti’nin Ordu adayı Enver Yılmaz’ın “Seçim öncesi evrakları yakıyorlar“ iddiası İYİ Parti'nin Ordu adayı Enver Yılmaz'ın "Seçim öncesi evrakları yakıyorlar" iddiası
00:01 Seçim yayın yasakları başladı Seçim yayın yasakları başladı
23:51 Emekliye trende yüzde 10 indirim uygulaması başladı Emekliye trende yüzde 10 indirim uygulaması başladı
23:17 ABD, İsrail’e yeni savaş uçağı ve bomba sevkiyatına onay verdi ABD, İsrail'e yeni savaş uçağı ve bomba sevkiyatına onay verdi
23:15 İmamoğlu’ndan gövde gösterisi Seçim öncesi son konuşmasını AK Parti’nin kalesinde yaptı İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! Seçim öncesi son konuşmasını AK Parti'nin kalesinde yaptı
23:29 Düzce’de bir kişi cami şadırvanında ölü bulundu Düzce'de bir kişi cami şadırvanında ölü bulundu
22:41 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimde kazanacakları illeri tek tek saydı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimde kazanacakları illeri tek tek saydı
22:04 İZBAN arıza yaptı, yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı İZBAN arıza yaptı, yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı
21:33 Sokak ortasında 4 çocuk annesi eşini katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı: Aldattığı için öldürdüm Sokak ortasında 4 çocuk annesi eşini katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı: Aldattığı için öldürdüm
20:51 YRP adayı İstanbul yarışından çekilecek mi Mehmet Altınöz suskunluğunu bozdu YRP adayı İstanbul yarışından çekilecek mi? Mehmet Altınöz suskunluğunu bozdu
19:23 Özgür Özel’den “Bana abla mabla demeyin“ diyen Akşener’e yanıt: Canı sağ olsun, ablam benim Özgür Özel'den "Bana abla mabla demeyin" diyen Akşener'e yanıt: Canı sağ olsun, ablam benim
18:41 İBB Başkan adayı Murat Kurum: Sultanbeyli’de fetret dönemini bitirecek miyiz İBB Başkan adayı Murat Kurum: Sultanbeyli'de fetret dönemini bitirecek miyiz?
18:02 İstanbul’da yarışı kim önde götürüyor Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var İstanbul'da yarışı kim önde götürüyor? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var
17:25 Ali Koç’tan çarpıcı açıklamalar: TFF ceza verirse Türk futbolu sıkıntıya girer Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar: TFF ceza verirse Türk futbolu sıkıntıya girer
16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum’u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum'u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2024 01:34:07. #1.11#
SON DAKİKA: ABD, Dizel Araç Emisyonlarını Sıkılaştıracak Yeni Standartlar Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement