ABD Donanması'ndan DeepSeek Uyarısı - Son Dakika
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ABD Donanması'ndan DeepSeek Uyarısı

ABD Donanması, DeepSeek yapay zeka modelinin güvenlik kaygıları nedeniyle kullanılmamasını istedi.

29.01.2025 13:17
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ABD Donanması, "güvenlik ve etik kaygılar" nedeniyle, Çinli yapay zeka modeli DeepSeek'in "hiçbir şekilde" kullanılmaması talimatı verdi.

CNBC'nin haberine göre, ABD Donanması, e-posta yoluyla bünyesindeki personele, DeepSeek'in yapay zeka modelini kullanmamaları konusunda talimat gönderdi.

Talimatta, DeepSeek yapay zeka modelinin "kökeni ve kullanımıyla ilişkili potansiyel güvenlik ve etik endişelere" yol açtığı ve "hiçbir şekilde" kullanılmaması uyarısı yapıldı.

İlgili muhatapların, "DeepSeek (yapay zeka) modelini herhangi bir şekilde indirmekten, kurmaktan veya kullanmaktan kaçınmaları" gerektiği belirtilen talimatta, DeepSeek'in yapay zekasını "işle ilgili herhangi bir görev veya kişisel kullanım için" kullanılmamasının "zorunlu" olduğu kaydedildi.

ABD Donanmasından bir sözcü, talimatın doğruluğunu teyit ederken, talimatın, Deniz Kuvvetleri bünyesindeki üretken yapay zeka politikasıyla ilgili olduğunu bildirdi.

Talimatın, geçen hafta Çinli şirket DeepSeek'in, açık kaynaklı yeni "DeepSeek-R1" modelini uluslararası düzeyde piyasaya sürmesi sonrası gönderilmesi dikkati çekti.

DeepSeek şirketi

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i, 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.

Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak, en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.

Çinli şirketin düşük maliyetli bir yapay zeka modeli çıkarması, başta ABD olmak üzere Batılı şirketlerin sektördeki hakimiyetine ve bu alanda yaptığı büyük harcamalara ilişkin şüpheleri artırırken, küresel piyasalarda teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısına yol açmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yapay Zeka, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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