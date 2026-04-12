Ekonomistler Enflasyon ve Büyüme Tehditlerini Tartışıyor: ABD Ekonomisinde Belirsizlik Artıyor

12.04.2026 17:49
ABD ekonomisindeki artan belirsizlikler ve İran'daki çatışmalar nedeniyle, ekonomistler hızlanan enflasyon ve zayıflayan büyüme arasındaki tehditleri değerlendiriyor. Yıl sonu enflasyon tahmini %3,2'ye yükselirken, resesyon olasılığı %33'e çıkmış durumda.

Ekonomistler, ABD ekonomisindeki artan belirsizlikler ve İran'daki çatışmaların olumsuz etkileri ışığında, hızlanan enflasyon ile zayıflayan büyüme arasındaki tehditleri değerlendiriyor. Wall Street Journal tarafından yapılan bir ankete göre, ekonomistlerin çoğu yıl başı tahminlerini aşağı yönlü revize etti, ancak hangi tehdidin daha büyük olduğu konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor. Bazıları hanehalkı mali durumlarının güçlü olduğunu savunurken, diğerleri petrol fiyatlarındaki artışın tüketicileri ve şirketleri olumsuz etkileyeceğinden endişe ediyor.

2026 büyüme tahmini yüzde 2,2'den yüzde 2'ye düşürüldü, yıl sonu tüketici enflasyonu tahmini ise yüzde 2,6'dan yüzde 3,2'ye yükseltildi. Mart ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 3,3 artarak 2024'ten bu yana en hızlı yükselişi kaydetti, benzin fiyatları şubat ayına göre yüzde 21 arttı. Çekirdek enflasyon tahmini de yüzde 2,6'dan yüzde 2,9'a çıkarıldı. ING Baş Uluslararası Ekonomisti James Knightley, Fed'in hedeflediği enflasyonun bu yıl yüzde 4'e ulaşabileceğini öngörüyor.

Önümüzdeki 12 ay içinde resesyon olasılığı yüzde 27'den yüzde 33'e yükseldi, ekonomistler ham petrol fiyatının resesyon riskini artırması için gerekli eşiği varil başına ortalama 146 dolar olarak belirledi. Batı Teksas ham petrol fiyatının yıl sonunda varil başına 79,66 dolara gerilemesi bekleniyor. Yüksek enflasyon beklentileri nedeniyle, ekonomistler Fed'in 2026'da yalnızca bir faiz indirimine gideceğini öngörüyor, bu ocak tahminlerinden daha düşük. BNP Paribas Baş ABD Ekonomisti James Egelhof, enflasyonun çözümsüz yükseldiğini vurgularken, Michigan Üniversitesi ekonomisti Daniil Manaenkov tüketicilerin zor durumda kalma riskine dikkat çekti. KPMG Baş Ekonomisti Diane Swonk, hafif stagflasyon dönemi uyarısı yaparken, AC Cutts & Associates başkanı Amy Crews Cutts resesyon olasılığını yüzde 85 olarak belirtti ve İran savaşını bir katalizör olarak işaret etti.

