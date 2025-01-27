ABD, Filipinler ve Asya Ülkeleri Ortak Deniz Tatbikatı Yaptı - Son Dakika
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ABD, Filipinler ve Asya Ülkeleri Ortak Deniz Tatbikatı Yaptı

ABD, Filipinler, Vietnam ve Endonezya, güvenlik ve tutuklama teknikleri için 2 haftalık tatbikat gerçekleştirdi.

27.01.2025 13:16
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ABD ile Filipinler, Vietnam ve Endonezya, bölgede güvenliği sağlama, risk azaltma ve tutuklama teknikleri konularında ortak deniz tatbikatı yaptı.

ABD'nin Manila Büyükelçiliğinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Filipinlerin Mindanao Adası açıklarında güvenliği sağlama, risk azaltma ile tutuklama teknikleri konularında düzenlenen tatbikatın yaklaşık 2 hafta sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, ABD, Vietnam, Endonezya ve çoğunluğu Filipinler'den toplam 32 personelin katıldığı tatbikatta, Avusturalyalı personelin de gözlemci olarak bulunduğu kaydedildi.

Filipin Sahil Güvenlik Bölge Komutanı Rejard Marfe, bölgede güvenlik ve refahı sağlamak adına ortak deniz tatbikatının önemli olduğunu vurguladı.

Çin, 29 Aralık 2024'te Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşadığı Scarborough Sığı çevresinde askeri tatbikat yapmış, Filipinler de Çin yönetimini, "gerilimi artıran" faaliyetlerden vazgeçmeye çağırmıştı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Filipinler ve Asya Ülkeleri Ortak Deniz Tatbikatı Yaptı - Son Dakika

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