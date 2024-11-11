ABD Gıda ve Tarım Pavyonu'ndan Fuar Başarısı

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SHANGHAİ, 11 Kasım (Xinhua) -- 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda 14 katılımcıyla boy gösteren ABD Gıda ve Tarım Pavyonu, fuarda imzalanan anlaşmaların değerinde artış olduğunu bildirdi.

Shanghai'daki Amerikan Ticaret Odası'na (AmCham Shanghai) göre söz konusu bu katılımcılar, 5- 10 Kasım tarihlerinde geçen yılki fuara kıyasla yüzde 41 artışla toplam ticaret değeri 711 milyon ABD doları olan 11 anlaşma imzaladı.

Shanghai'daki Amerikan Ticaret Odası ve ABD Tarım Bakanlığı, fuara ikinci kez katılan ABD pavyonuna ev sahipliği yaptı.

AmCham Shanghai Başkanı Eric Zheng, pavyonda elde edilen sonuçların beklentileri aştığını belirterek fuarın, "ABD menşeli ürün ve hizmetlerin sergilenmesi için önemli bir platform" olduğunun bir kez daha kanıtlandığını ifade etti.

Zheng, AmCham Shanghai olarak ABD'li şirketlerin dinamik Çin pazarında büyümelerine yardımcı olması için fuardan yararlanmalarını umduklarını belirtti.