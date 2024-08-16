ABD Göç ve Gümrük Muhafaza Dairesi, Peru'nun 'Los Killers' çetesinin elebaşıyı New York'ta yakaladı

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ABD Göç ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), Peru'nun "Los Killers" çetesinin elebaşı Gianfranco Torres-Navarro'nun New York'ta gözaltına alındığını duyurdu.

ICE'den yapılan yazılı açıklamada, Peru'da 23 cinayetin şüphelisi olarak aranan Torres-Navarro'nun, New York'un Endicott kasabasında yakalandığı belirtildi.

Mayıs ortalarında yasa dışı yollarla Teksas-Meksika sınırından ülkeye girdiği kaydedilen 38 yaşındaki Torres-Navarro'nun Bufallo Gözetim Merkezi'nde tutulduğu bildirildi.

ICE bölge yetkililerinden Thomas Brophy, Torres-Navarro'nun toplumun güvenliği için "önemli bir tehdit" oluşturduğunu belirterek, "New York'un vatandaş olmayan tehlikeli kişiler için güvenli bir yer olmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

ICE yetkilileri, Torres-Navarro'yla birlikte çete elebaşının "sağ kolu" olarak da bilinen kız arkadaşı Mishelle Sol Ivanna Ortiz Ubillus'un da gözaltına alındığını duyurdu.

Peru basınına göre, ülkedeki "inşaat şirketlerini haraca bağlaması ve rakiplerine karşı uyguladığı şiddet" ile ünlenen "Los Killers" çetesinin elebaşı Torres-Navarro, son olarak emekli polis memurunu öldürmek ve San Miguel Belediyesi yetkilisine saldırmak suçlamasıyla aranıyordu.