ABD, Gürcistan'daki yabancı etkinin şeffaflığı yasasının yürürlüğe girmesinin ardından yaptırımlar uygulayacak - Son Dakika
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ABD, Gürcistan'daki yabancı etkinin şeffaflığı yasasının yürürlüğe girmesinin ardından yaptırımlar uygulayacak

ABD, Gürcistan\'daki yabancı etkinin şeffaflığı yasasının yürürlüğe girmesinin ardından yaptırımlar uygulayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'da tartışmalara neden olan yabancı etkinin şeffaflığı yasasının yürürlüğe girmesinin ardından ülkedeki üst düzey bazı yetkilileri ve siyasetçileri yaptırım listesine aldı. Yaptırımın Gürcistan Parlamentosu ile iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin bazı üyelerini, bazı diğer hükümet yetkililerini ve özel şahısları kapsadığını kaydeden ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Gürcistan'daki gelişmeleri takip edeceklerini ve bundan sonra da gerekirse yeni yaptırımları devreye sokabileceklerini bildirdi.

07.06.2024 00:03
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'da tartışmalara neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasının yürürlüğe girmesinin ardından ülkedeki üst düzey bazı yetkilileri ve siyasetçileri yaptırım listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, Gürcistan'daki son gelişmeleri ve tartışmalı yasanın uygulanmaya başlamasını endişeyle izlediklerini belirtti.

Miller, bu kapsamda, söz konusu yasanın yürürlüğe girmesinde rolü olan üst düzey bazı Gürcü yetkililere yaptırım getirdiklerini ve bu kişilerin ABD'ye vize alma ve seyahat etme noktasında yaptırıma tabi olacaklarını söyledi.

Yaptırımın Gürcistan Parlamentosu ile iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin bazı üyelerini, bazı diğer hükümet yetkililerini ve özel şahısları kapsadığını kaydeden Miller, Gürcistan'daki gelişmeleri takip edeceklerini ve bundan sonra da gerekirse yeni yaptırımları devreye sokabileceklerini bildirdi.

Gürcistan'daki tartışmalı yasa

"Yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısının nisanda Parlamentoya sunulmasının ardından Gürcistan'da gösteriler başlamıştı.

Yasal düzenleme, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını, aksi halde para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor. Kayıt sırasında, kurum ve kuruluşlar tarafından tüm gelirlerin yansıtılması gerekiyor.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin nisanda sunduğu ve Parlamentoda 14 Mayıs'ta yapılan oylamada kabul edilen yasa tasarısı, 18 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından veto edilmişti. Tasarının, 28 Mayıs'ta yapılan oylamada 4'e karşı 84 oyla tekrar kabul edilmesiyle Zurabişvili'nin vetosu aşılmıştı.

Parlamentonun çevresinde toplanan göstericiler, karara tepki göstermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Gürcistan'daki yabancı etkinin şeffaflığı yasasının yürürlüğe girmesinin ardından yaptırımlar uygulayacak - Son Dakika

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