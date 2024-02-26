ABD Hava Kuvvetleri askeri İsrail Büyükelçiliği önünde kendini yakan Aaron Bushnell öldü - Son Dakika
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ABD Hava Kuvvetleri askeri İsrail Büyükelçiliği önünde kendini yakan Aaron Bushnell öldü

ABD Hava Kuvvetleri askeri İsrail Büyükelçiliği önünde kendini yakan Aaron Bushnell öldü

ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde kendini yakarak yaşamını yitirdi. Bushnell, Filistinlilerin yaşadığı zulme dikkat çekmek için şiddetli bir protesto düzenlemek istediğini belirtmişti.

26.02.2024 17:21  Güncelleme: 17:23
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İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze'deki "soykırıma ortak olmayacağını" söyleyerek kendini yakan ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell öldü.

Metropolitan Polis Departmanı, yaptığı açıklamada, 25 yaşındaki Bushnell'in, kendisini yakmasının ardından yaşamını yitirdiğini duyurdu.

ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde, "Artık soykırıma iştirak etmeyeceğim.", "Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil." ifadelerini kullandıktan sonra başından aşağı benzin dökerek kendini ateşe vermişti.

Kamuflaj elbisesi içerisindeki Bushnell, nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük!" diye bağırmıştı.

Olay sırasında büyükelçilik polisinin askere önce "Size yardımcı olabilir miyim?", daha sonra "Yere yat" dediği; bir diğer polisin, "Silaha değil yangın söndürücüye ihtiyaç var." ifadesini kullandığı görülmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Hava Kuvvetleri askeri İsrail Büyükelçiliği önünde kendini yakan Aaron Bushnell öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Hava Kuvvetleri askeri İsrail Büyükelçiliği önünde kendini yakan Aaron Bushnell öldü - Son Dakika
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