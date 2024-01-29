ABD Hazine Bakanlığı, 2024\'ün ilk çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini düşürdü

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 760 milyar dolara düşürdü.

Bakanlık, bu yılın ocak-mart ve nisan-haziran dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

Açıklamada, hazinenin 2024'ün ilk çeyreğinde 760 milyar dolar borçlanmasının beklendiği belirtildi.

Mart sonu nakit dengesinin 750 milyar dolar olacağının öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, borçlanma tahmininin geçen yıl ekim ayında duyurulan tahminden 55 milyar dolar düşük olduğu aktarıldı.

Açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğinde de 202 milyar dolar borçlanmasının ve haziran sonu nakit dengesinin 750 milyar dolar olmasının beklendiği bildirildi.

Hazinenin geçen yılın ekim-aralık döneminde ise 776 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 769 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, geçen yıl ekimde paylaştığı tahminde, hazinenin 2023'ün son çeyreğinde 776 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, geçen yıl aralık sonu nakit dengesinin 750 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.