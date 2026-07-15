ABD, Hengam Adası'na Saldırı Düzenledi

ABD'nin İran'ın güneyindeki Hürmüz Boğazı'nda bulunan Hengam Adası'na saldırı düzenlediği bildirildi.
Fars Haber Ajansı, Hürmüzgan Valiliğinin açıklamasına yer verdi.
Valilik, Hürmüz Boğazı'ndaki Hengam Adası'na saldırı düzenlendiğini doğruladı.
Saldırının ayrıntılarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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