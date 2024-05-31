ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanı: Çin'in Tayvan etrafındaki tatbikatları işgalin provası gibi - Son Dakika
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ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanı: Çin'in Tayvan etrafındaki tatbikatları işgalin provası gibi

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanı: Çin\'in Tayvan etrafındaki tatbikatları işgalin provası gibi

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM) Komutanı Amiral Samuel Paparo, Çin'in Tayvan etrafındaki askeri tatbikatlarının 'işgalin provası gibi göründüğünü' bildirdi. Paparo, Çin'in artan nüfuzu karşısında ABD'nin bölgedeki ortaklarıyla dayanışmasının önemini vurguladı.

31.05.2024 07:38
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ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM) Komutanı Amiral Samuel Paparo, Çin'in Tayvan etrafındaki askeri tatbikatlarının "işgalin provası gibi göründüğünü" bildirdi.

Amiral Paparo, başkent Tokyo ziyaretinde, Japonya merkezli Nikkei basın kuruluşuna verdiği röportajda, Çin'in Tayvan Boğazı yakınlarında geçen hafta düzenlediği tatbikatlara değindi.

INDOPACOM'un, bu bölgedeki Çin'in askeri tatbikatlarını "izlediğini ve analiz ettiğini" bildiren Paparo, "Not ettik. Ders aldık. Geleceğe hazırlanmamıza yardımcı oldu" ifadesini kullandı.

ABD'nin, Tayvan'ın meşru müdafaa kapasitelerinin geliştirmesine yönelik yardımlarını öngören yasayı işaret eden Paparo, "ABD hükümeti beni 'Tayvan İlişkileri Yasası' uyarınca bugün, yarın ve gelecek yıla hazır olmakla görevlendiriyor" dedi.

Çin'in "endişe verici bir hızla kapasite geliştirmeye" devam ettiğine dikkati çeken Paparo, Çin'in, Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzu karşısında caydırıcılığı artırmak için ABD'nin bölgedeki ortaklarıyla dayanışmasının önemini vurguladı.

Müttefiklerle "entegre caydırıcılık"

Bölgede muhtemel saldırıların başlaması halinde ABD ile müttefiklerinin "çatışmada galip geleceğinden" emin olduğunu bildiren Paparo, ABD'nin bu müttefikleriyle "entegre caydırıcılığı" teşvik ettiğini kaydetti.

Japonya-ABD ittifakını "evrendeki en önemli ittifak" olarak nitelendiren Paparo, iki ülkenin "ortak operasyonel kapasitelerine" övgüde bulundu ve "Japon birlikleri formasyon içerisinde. Taktiksel olarak çalışma kapasitelerimiz neredeyse ayırt edilemez" dedi.

Çin gemilerinin, Güney Çin Denizinde son dönemde Filipinler'e ait gemilere yönelik taciz eylemlerine değinen Paparo, "Durumu izliyoruz ve anlaşma müttefikimiz Filipinler'in yardımına koşmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Çin, Ada çevresinde askeri tatbikat yapmıştı

Pekin yönetimi, Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin 20 Mayıs'ta göreve başlamasından 3 gün sonra Ada çevresinde askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Doğu Cephesi Komutanlığı, "Müşterek Kılıç-2024A" adlı tatbikatın, Tayvan Boğazı, Tayvan Adası'nın kuzey, güney ve doğu bölgeleri ile ana kara yakınındaki Kinmen, Matsu, Vuçiü ve Dongyin adaları çevresinde yürütüleceğini bildirmişti.

Çin ordusunun kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birliklerin katılımıyla 2 gün süren tatbikatın, "bağımsızlığa yönelik eylemleri cezalandırma" ve "dış güçlerin müdahalesine karşı uyarı" amaçlı olduğu vurgulanmıştı.

Amiral Paparo, 2021-2024 döneminde bu mevkide bulunan Amiral John Aquilino'dan görevi, mayıs başında devralmış ve INDOPACOM'un 27. komutanı olmuştu.

INDOPACOM internet sitesine göre komutanlık, 38 ülkeyi ve dünya nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasını kapsayan Hint-Pasifik'te, ABD'nin askeri faaliyetlerinin sorumluluğunu üstleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanı: Çin'in Tayvan etrafındaki tatbikatları işgalin provası gibi - Son Dakika

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