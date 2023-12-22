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ABD ile Danimarka arasında Savunma İşbirliği Anlaşması imzalandı - Son Dakika
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ABD ile Danimarka arasında Savunma İşbirliği Anlaşması imzalandı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Danimarkalı mevkidaşı Lars Rasmussen, ulusal güvenliklerini güçlendirmeyi hedefleyen 'Savunma İşbirliği Anlaşması'na imza attı. Anlaşma, NATO müttefikleri olan iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini artırmayı amaçlıyor.

ABD ile Danimarka arasında Savunma İşbirliği Anlaşması imzalandı
22.12.2023 - 13:32,
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ABD ile Danimarka arasında ulusal güvenlikleri güçlendirmeyi hedefleyen "Savunma İşbirliği Anlaşması" imzalandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Danimarkalı mevkidaşı Lars Rasmussen, ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelerek, "Savunma İşbirliği Anlaşması"na imza koydu.

Blinken, ABD ve Danimarka'nın NATO müttefikleri olduğunu ve iki ülke arasında imzalanan anlaşmanın ülkelerin ulusal güvenliklerini güçlendireceğini aktardı.

Danimarka'nın güvenlik işbirliğinde önemli bir müttefik olduğunu vurgulayan Blinken, anlaşmanın imzalanmasının ardından Rasmussen ile durum değerlendirmesi yapacaklarını belirtti.

Rasmussen ise transatlantik bağların ve Avrupa-ABD ittifakının önemine dikkati çekerek, imzalanan anlaşmanın iki ülkenin güvenliğinin sağlanması ve savunma sektöründeki işbirliğinin artması için önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Lars Rasmussen ayrıca, dünyada Ukrayna savaşı ve Gazze'deki "insani facia" gibi çeşitli krizler devam ederken, müttefiklerin bir arada kalması gerektiğini savundu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD ile Danimarka arasında Savunma İşbirliği Anlaşması imzalandı - Son Dakika
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