ABD ve GKRY'den Savunma İşbirliği Anlaşması

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ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında uluslararası güvenlik endişelerine karşı "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası" anlaşması imzalandığı duyuruldu.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Doğu Akdeniz'in istikrar ve güvenliğinin ABD ile GKRY için "hayati önem taşıdığına" işaret edildi.

ABD Savunma Bakanlığı ve GKRY Savunma Bakanlığının "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası"nı imzaladığı belirtilen açıklamada, bölgedeki güvenlik zorluklarının müttefikler arasında savunma ve güvenlik konularında yakın işbirliğini zorunlu kıldığı aktarıldı.

Açıklamada, ABD ve GKRY'nin "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası"nın imzalanması yoluyla "mevcut ve öngörülen uluslararası güvenlik endişelerini ele almak için işbirliği yapma taahhütlerini" yeniden teyit ettiğine yer verildi.