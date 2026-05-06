ABD, Irak'taki Milis Desteğinin Kesilmesini Talep Etti
ABD, Irak'taki Milis Desteğinin Kesilmesini Talep Etti

06.05.2026 10:33
ABD'li yetkili, Irak'ta milislere destek verilmesini durdurmaları gerektiğini vurguladı.

ABD'li yetkili, Washington yönetiminin Irak'ta milis gruplara verilen desteğin kesilmesini talep ettiğini öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey yetkili, CNN'e yaptığı açıklamada, ABD'nin Irak'tan "söz değil, somut eylem" beklediğini ifade etti.

İsmi açıklanmayan yetkili, bu kapsamda "milislerin tüm devlet kurumlarından uzaklaştırılması, Irak bütçesinden aldıkları desteğin kesilmesi ve bu gruplara yapılan maaş ödemelerinin sonlandırılması" gerektiğini belirtti.

Irak devleti ile ülkedeki milis gruplar arasındaki ayrımın halihazırda oldukça belirsiz olduğuna dikkati çeken yetkili, atılacak somut adımların güven tesis edeceğini ve Irak'ta yeni bir düşünce yapısının benimsendiğini göstereceğini kaydetti.

Kaynak: AA

