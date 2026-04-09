ABD, İran'a 13 Bin Hedef Vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait 13 binden fazla askeri hedefin vurulduğunu bildirdi.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın İran'a yönelik saldırılardaki son duruma ilişkin görüntülü mesajı paylaşıldı.

İran'a yönelik saldırılara 50 binden fazla ABD vatandaşının katıldığını belirten Cooper, saldırılarda temel stratejik askeri hedeflere ulaşıldığını aktardı.

Cooper, İran'daki askeri hedeflere 13 binden fazla saldırı düzenlendiğini ve ardından ABD kuvvetlerinin ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes uyarınca saldırıları askıya aldığını bildirdi.

ABD kuvvetlerinin bölgedeki varlığını sürdürdüğünü belirten Cooper, "İhtiyaç duyulduğunda harekete geçmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Cooper, ayrıca saldırılar sırasında 13 ABD askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.