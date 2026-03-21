ABD, İran'a Asker Göndermeyi Değerlendiriyor

21.03.2026 10:24
ABD, İran'daki zenginleştirilmiş uranyum stokunu ele geçirmek için askeri operasyon seçeneğini inceliyor.

ABD yönetiminin, İran'daki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu ele geçirmek amacıyla askeri operasyon seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü.

CBS News'a konuşan kaynaklar, planların Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığının (JSOC) görevlendirilmesi etrafında şekillendiğini iddia etti.

Kaynaklar, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu ele geçirmek üzere düzenlenecek operasyona ilişkin henüz nihai kararın alınmadığını ve olası operasyonun zamanlamasının belirsizliğini koruduğunu ileri sürdü.

İsimlerinin açıklanmaması şartıyla NBC News'a konuşan ABD'li yetkililer, Amerikan askerlerinin İran'da konuşlandırılmasını içeren çeşitli seçeneklerin değerlendirildiğini öne sürdü.

Seçeneklerden birinin Hürmüz Boğazı'nda güvenliği sağlamak amacıyla İran limanlarına veya Basra Körfezi'nde bulunan küçük adalara asker konuşlandırılmasını içerdiğini belirten yetkililer, diğer seçenekler arasında ise İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumunun ele geçirilmesine yönelik operasyonlar ile ülkenin petrol tesislerinin kontrol altına alınarak ekonomik kaynaklarının sınırlandırılmasının yer aldığını iddia etti.

Kaynaklar, seçeneklerin hiçbirinin Irak veya Afganistan savaşlarında olduğu gibi geniş çaplı askeri konuşlandırmalar içermediğini vurguladı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Operasyon, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

