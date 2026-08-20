ABD, İran'a Ekonomik Baskıyı Arttıracak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, İran'a Ekonomik Baskıyı Arttıracak

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Yardımcısı Vance, İran ile savaşın yeni bir aşamaya geçtiğini ve ekonomik baskının etkili olduğunu söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile savaşın "yeni bir safhaya" girdiğini ve an itibarıyla "ellerindeki en etkili aracın ekonomik baskı olduğunu" dile getirdi. ?

Vance, konuk olduğu bir podcast programında, İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın İran'ın "kozu" olduğunu, ancak "ticari gemilere saldırılara rağmen" buradan yüksek miktarda petrol geçişini sağladıklarını savunan Vance, ABD'deki akaryakıt fiyatlarını büyük ölçüde düşürdüklerini iddia etti.

Vance, ABD'deki enerji fiyatlarında rahatlamayı ve İran'ı "ticari gemilere saldırıları için cezalandırmayı" başardıkları takdirde bunun İran'a "ekonomik baskı" olarak geri döneceğini ifade etti.

Böylece İran tarafının ABD ile "ne tür bir anlaşma yapmak istediği???????" konusunda da hesaplarının değişeceğini öne süren Vance, "Elimizdeki en etkili aracın, onlara uygulayabileceğimiz ekonomik baskı olduğu yeni bir safhaya geçtik." dedi.

Vance, ekonomik baskıyı İran'a karşı "nihai hedeflerine ulaşmanın en iyi yolu" şeklinde nitelendirerek, bunu sürdüreceklerine işaret etti.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğine ilişkin açıklamalarını hatırlatan Vance, "Yapmaya çalıştığımız şey, sahada yeni bir gerçeklik yaratarak (nükleer) tesislerinin sadece yok edildiğini değil, bunları asla tekrar inşa etmeye çalışmayacaklarını güvenle söyleyebilmektir." diye konuştu.

Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'la ekonomik ilişkilerini sürdüren ülkelere ve kuruluşlara ağır ekonomik yaptırımlar uygulanacağını belirterek, İran'a yönelik yeni bir baskı kampanyası başlatacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İran'a Ekonomik Baskıyı Arttıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Parti’nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek Yeni Parti'nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek?
ABD Kamu Borcu 40 Trilyon Doları Geçti ABD Kamu Borcu 40 Trilyon Doları Geçti
Fatih’te midyeciyle tartışan şüpheli, kavgayı ayırmaya çalışan midyecinin kız kardeşini bıçakladı Fatih'te midyeciyle tartışan şüpheli, kavgayı ayırmaya çalışan midyecinin kız kardeşini bıçakladı
Zeytinburnu’nda gemi personeli zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Zeytinburnu'nda gemi personeli zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
“Süt Kardeşler“ filmi gerçek oldu: Mahalleli Gulyabani nöbetinde "Süt Kardeşler" filmi gerçek oldu: Mahalleli Gulyabani nöbetinde
Osmaniye’de acı olay: Sumak toplamaya giden yaşlı kadın ölü bulundu Osmaniye’de acı olay: Sumak toplamaya giden yaşlı kadın ölü bulundu

23:37
İBB davasında savunma yapan sanık Kameroğlu: AVM otoparkı için 5 milyon Euro rüşvet istendi
İBB davasında savunma yapan sanık Kameroğlu: AVM otoparkı için 5 milyon Euro rüşvet istendi
23:31
Kocaeli’de sahile vuran 3 ceset kardeşlere ait çıktı: 4’üncü kardeş kayıp
Kocaeli'de sahile vuran 3 ceset kardeşlere ait çıktı: 4'üncü kardeş kayıp
23:20
Vinzenco Italiano sakatlık yaşayan Trossard’ın son durumunu açıkladı
Vinzenco Italiano sakatlık yaşayan Trossard'ın son durumunu açıkladı
22:38
Yalova’da korkunç olay: 8 aylık hamile eşini öldürüp kendini vurdu
Yalova'da korkunç olay: 8 aylık hamile eşini öldürüp kendini vurdu
21:55
Peru’da 7,2 büyüklüğünde deprem
Peru’da 7,2 büyüklüğünde deprem
21:50
Kara Kartal’a yan bakılmıyor Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti
Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 00:41:03. #7.12#
SON DAKİKA: ABD, İran'a Ekonomik Baskıyı Arttıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.