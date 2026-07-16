ABD İran'a Saldırılara Devam Ediyor

(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik üst üste altıncı gece yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, ABD güçlerinin bugün ABD Doğu Saati ile 14.00'te İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası düzenlemeye başladığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıların İran'ın askeri kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.