ABD İran'a Saldırılara Devam Ediyor - Son Dakika
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ABD İran'a Saldırılara Devam Ediyor

16.07.2026 22:16
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a altıncı gece yeni saldırı dalgası başlattığını duyurdu.

(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik üst üste altıncı gece yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, ABD güçlerinin bugün ABD Doğu Saati ile 14.00'te İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası düzenlemeye başladığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıların İran'ın askeri kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

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