ABD-İran Görüşmeleri ve Turizmin Geleceği TÜRSAB Kongresi'nde Konuşuldu
ABD-İran Görüşmeleri ve Turizmin Geleceği TÜRSAB Kongresi'nde Konuşuldu

10.04.2026 21:44
ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik askeri saldırıları iki haftalığına askıya alması, uluslararası arenada rahatlama sağladı. Antalya'da düzenlenen TÜRSAB kongresinde turizmciler, savaşın etkilerini ve barış umudunu konuştular. Sektörün geleceği üzerine yapılan değerlendirmeler, yerel yönetimlerin katkıları ve yapay zekanın rolü öne çıktı.

Savaşın giderek sarpa sardığı belliydi, ancak dünya 24 saat nefesini tuttu ve ABD Başkanı Trump'ın Pakistan'ın arabuluculuğuyla İran'a yönelik askeri saldırıları iki haftalığına askıya aldığını duyurmasıyla rahatladı. Bu haber, İslamabad'da başlayacak ABD-İran görüşmelerinin barışla sonuçlanması umudunu doğurdu. Dünya, bir medeniyeti yok etme tehdidinden yüzlerin tebessüm ettiği bir iklime döndü, ancak İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki katliamı sürdükçe bölgede gerçek barış zor görünüyor.

Bu gerilimli 24 saat, Antalya'da düzenlenen TÜRSAB'ın 4'üncü kongresinde turizmcilerle birlikte izlendi. Turizmciler, savaşın derinleşme korkusuyla kaygılıydı, çünkü Körfez'deki savaşın akaryakıt ve gıda sektörüyle birlikte en çok turizmi vurduğu ve önümüzdeki yaz sezonunu etkileyeceği düşünülüyor. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, barış köprüleri inşa eden turizmin küresel türbülansın panzehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak, savaş uçakları yerine charter uçaklarının, tanklar yerine kruvaziyer gemilerinin konuşulduğu günlere dönmeyi diledi.

Kongrenin ikinci oturumunda, 'Bölgesel turizmin gelişimi' başlığı altında yerel yönetimlerin turizme katkıları ele alındı. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün moderatörlüğünde, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse konuşmacı olarak yer aldı. Bu başkanların farklı siyasi partilerden olmasına rağmen bir araya gelmesi umut vericiydi, ancak CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın katılmaması garip karşılandı. Başkanlar, şehirlerinin doğal değerleri, kültürü ve tarihi eserleriyle ilgili önemli çalışmalardan bahsetti, özellikle Fatma Şahin'in konuşması dikkat çekti.

Kongrede ayrıca, yapay zekâyla canlandırılan Thomas Cook'un görüşlerine yer verildi. Cook, yapay zekânın işleri elinden alacağı korkusuna karşı, teknolojilerin insan hayatını kolaylaştırdığını ve korkulmaması gerektiğini söyledi. Bu, turizm sektöründe teknolojinin rolüne dair önemli bir mesaj oldu.

