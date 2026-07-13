ABD İran'a Yeni Saldırılar Başlattı

(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik yeni saldırılar başlatıldığını bildirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan yapılan açıklamada, ABD doğu saati ile 17.00'de İran'a yönelik yeni saldırıların başladığı belirtildi.
Açıklamada, saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçiş yapan sivil denizciler ve ticari gemilere saldırı kapasitesini zayıflatmak amacıyla düzenlendiği ifade edildi.
CENTCOM, saldırıların İran güçlerini sorumlu tutmak amacıyla ABD Başkanı'nın talimatıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.
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