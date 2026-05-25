ABD-İran Anlaşması: Beklenti ve Belirsizlik
ABD-İran Anlaşması: Beklenti ve Belirsizlik

25.05.2026 11:53
Beyaz Saray, İran ile anlaşmanın onaylanmasının birkaç gün sürebileceğini bildiriyor.

WASHINGTON, 25 Mayıs (Xinhua) -- ABD merkezli haber sitesi Axios'un üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı pazar günkü haberine göre Beyaz Saray, yapılacak anlaşmanın İran yönetimi tarafından onaylamasının birkaç gün sürebileceğini düşünüyor.

Habere göre, Beyaz Saray birkaç gün içinde anlaşma imzalanacağı konusunda iyimser ancak henüz anlaşmaya son halinin verilmediğine dikkat çeken ABD'li yetkililer, anlaşma yapılamaması ihtimalini de göz önünde bulunduruyor.

Yapılacak bir anlaşmanın, ABD'nin, İran'ın nükleer programına ilişkin taleplerinin de dikkate alındığı kalıcı bir barış anlaşması halini alıp almayacağı ise belirsizliğini koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump, aynı gün erken saatlerde sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "zaman kendilerinden yana olduğu olduğu için temsilcilerine İran ile bir anlaşma için acele etmemeleri talimatı verdiğini" ifade etmişti.

"İki taraf da acele etmeden doğru adımı atmalı" diyen Trump, İran limanlarına uyguladıkları ablukanın, "bir anlaşmaya varılana ve bu anlaşma onaylanıp imzalanana kadar tam anlamıyla yürürlükte kalmaya devam edeceğini" vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

