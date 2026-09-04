ABD, İran bağlantılı Türk bankası Golden Global'a yaptırım kararı aldı - Son Dakika
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ABD, İran bağlantılı Türk bankası Golden Global'a yaptırım kararı aldı

ABD, İran bağlantılı Türk bankası Golden Global\'a yaptırım kararı aldı
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ABD Hazine Bakanlığı, İran'a milyonlarca dolarlık işlem yaptığı gerekçesiyle Türk bankası Golden Global'a yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırımlar kapsamında bankanın ve bağlı kuruluşların ABD'deki varlıkları donduruldu, bu isimlerle iş yapmak yasaklandı.

İran ile savaş halinde olan ABD, Tahran yönetimini ekonomik olarak daha da tecrit etmek istiyor. ABD Hazine Bakanlığı bu bağlamda, Türk bankası Golden Global'a yaptırım uygulama kararı aldı.ABD Hazine Bakanlığı, Tahran'ı ekonomik olarak izole etme hedefi kapsamında Golden Global Bank isimli Türk bankasına yaptırım uygulama kararı aldı.

Bakanlık söz konusu bankanın, İran Devrim Muhafızları için "on milyonlarca dolarlık işlem" yaptığını, bu sebeple Golden Global Bank ile bu şirkete bağlı İstanbul merkezli kuruluşlara yaptırım uygulanacağını duyurdu. Açıklamada, Golden Global Bank'ın İran yönetiminin uluslararası ödeme trafiğini desteklediği dile getirildi.

Yaptırımlar kapsamında, ilgili kurumlar ile bunlarla bağlantılı kişilerin varsa ABD'deki tüm varlıkları donduruldu, ayrıca yaptırım listesindeki isimlerle iş yapmak da yasaklandı.

Golden Global Bank nedir?

Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan bilgiye göre, 2019'da kurulan ve 2020'de İstanbul Borsası'nda işlem görmeye başlayan Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde Recep Kaba, Genel Müdür pozisyonunda ise Yavuz Yeter bulunuyor.

Merkezi İstanbul Şişli olan 1 milyar 650 milyon lira sermayeli bankanın en büyük ortakları sırasıyla yüzde 54 ve yüzde 32 pay ile Emir Kaya ve Salih Berberoğlu.

Bessent: Zor yoldan öğrenilecek

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuyla ilgili açıklamasında, finans kuruluşlarının "zor yoldan" da olsa, ABD'nin İran'ı ekonomik olarak izole etme konusunda ciddi olduğunu öğrenmesi gerektiğini dile getirdi.

Bessent geçen Salı yaptığı açıklamada, Washington'un bu hafta ve önümüzdeki hafta birer bankaya yaptırım uygulamaya başlayacağını ve Tahran'ı ekonomik anlamda boğmaya kararlı olduklarını belirtmişti.

Trump "D-Day" ile tehdit etmişti

ABD Hazine Bakanı geçen hafta ise, ülkesinin İran'ı yeni yaptırımlarla daha da yalnızlaştıracağını ve böylece Tahran yönetimini dize getirmek istediklerini ifade etmiş, ancak planlanan tedbirlere ilişkin somut bilgiler paylaşmamıştı.

Bakanlık ayrıca, dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik alanlarında İran'la hala iş yapan ülke ve kuruluşlara karşı ikincil yaptırımlar uygulanabileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamalarda, İran'ın bir "ekonomik savaş" ve "ekonomik D-Day" (2'nci Dünya Savaşı'nda Amerikan ordularının Nazi Almanyası'na karşı kara harekatına başladığı gün) ile tecrit edileceğini ifade etmişti.

dpa,AFP,DW/ ET,MUK

Kaynak: Deutsche Welle

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İran bağlantılı Türk bankası Golden Global'a yaptırım kararı aldı - Son Dakika

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