(ANKARA) - ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın füze rampalarının vurulduğunu gösteren görüntüleri, "İran rejimi füze rampalarını saklamaya çalışabilir, ancak ABD onları aramayı bırakmayacak" ifadeleriyle yayımladı.
CENTCOM'un resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "İran rejimi füze rampalarını saklamaya çalışabilir, ancak ABD onları aramayı bırakmayacak. Onları bulduğumuzda imha edeceğiz" denildi.
Son Dakika › Güncel › ABD, İran Füze Rampalarını Vuracak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?