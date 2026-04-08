ABD-Iran Görüşmelerinde Umut Var

08.04.2026 01:04
ABD ile İran arasındaki görüşmelerde iyi haberler bekleniyor. Pakistan arabuluculuk yapıyor.

ABD medyası, ABD ile İran arasında devam eden görüşmelerde bu gece "iki taraftan da iyi haberler gelmesinin beklendiğini" iddia etti.

Amerikan CNN televizyonu, Pakistan'ın iki taraf arasında arabuluculuk yaptığına işaret ederek, bu gece olumlu bir sonucun ortaya çıkabileceğini öne sürdü.

Bölgeden bir kaynağa dayandırılarak geçilen haberde, "yakında her iki taraftan da iyi haberler gelmesinin beklendiği" ve görüşmelerin Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir tarafından bizzat yönetildiği belirtildi.

Aynı kaynak, iki taraf arasında olası bir anlaşmanın bu gece imzalanmasının muhtemel olduğunu da sözlerine ekledi.

Trump'tan "yoğun temaslar sürüyor" mesajı

Öte yandan Amerikan Fox News kanalına telefonla bağlanan ABD Başkanı Donald Trump, İran'la "yoğun görüşmeler" yaptıklarını ve sonucu görmek için beklediklerini belirtti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Trump'a "İran'a tanınan süreyi iki hafta uzatması", İran yönetimine ise "Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açması" çağrısında bulunmuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Pakistan'ın bu çağrısından Trump'ın haberdar olduğunu ve çağrıya yanıt vereceklerini belirtmişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
