ABD-Iran Müzakereleri Devam Ediyor

18.02.2026 01:12
Başkan Yardımcısı Vance, Cenevre görüşmelerinin bazı yönlerden olumlu olduğunu açıkladı.

NEW ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cenevre'de gerçekleştirilen ABD- İran görüşmelerinin "bazı açılardan iyi gittiğini" ancak askeri seçenekler de dahil, İran'ın ABD'nin belirlediği kırmızı çizgileri kabul etmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Vance, ABD kanalı Fox News'e Cenevre'de yapılan İran müzakereleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Donald Trump'ın İran ile görüşmeler konusunda "birçok seçeneği" olduğunu belirten Vance, "Çok güçlü bir ordumuz var. Başkan bunu kullanmaya istekli olduğunu gösterdi. Ayrıca olağanüstü bir diplomatik ekibi de var. Bunu da kullanmaya istekli olduğunu gösterdi." dedi.

Vance, ABD'nin belli kırmızı çizgileri olduğunu, öncelikli olarak İran'ın nükleer silah edinmesini istemediklerini belirterek, "Eğer İran nükleer silah edinirse, onlardan sonra nükleer silah edinmeyi isteyecek birçok rejim daha var, bunlardan bazıları dostane, bazıları o kadar dostane değil." dedi.

Böyle bir durumun ABD halkı için felaket olacağını kaydeden Vance, Başkan Trump'ın bunu önlemeye çalıştığını savundu.

Vance, "Şimdi, Başkan'ın da söylediği gibi, bunu diplomatik bir müzakere yoluyla çözmeyi çok isteriz, ancak Başkan'ın masada tüm seçenekleri duruyor." diye konuştu.

Gerçekleştirilen görüşmelerin "bazı açılardan iyi gittiğini" belirten Vance, "Ancak İranlıların Trump'ın belirlediği bazı kırmızı çizgileri henüz kabul etmeye hazır olmadığı açık. Bu yüzden çalışmaya devam edeceğiz. Ancak elbette, Başkan diplomasinin sonuna gelindiğini söyleme yetkisini saklı tutuyor. Umuyoruz ki o noktaya ulaşmayız, ama bunu yapıp yapmayacağı Başkan'ın kararı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İran ile ABD arasında, Umman aracılığında dün İsviçre'nin Cenevre kentinde 2,5 saat süren nükleer müzakerelerin ikinci turu yapılmıştı.

Cenevre'deki görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken ABD tarafını ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etmişti.

ABD heyetinde Trump'ın danışmanı Jared Kushner da yer almış, görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin koordinasyonunda yürütülmüştü.

Cenevre'de gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında Erakçi ve Witkoff, Busaidi ile ayrı ayrı bir araya gelmişti.

