ABD-İsrail Aseluye'deki Tesislere Saldırdı

ABD- İsrail'in İran'ın güneyindeki Aseluye'de Pars Özel Ekonomik Bölgesi'ne düzenlediği saldırıda petrokimya üretim tesislerinin hasar gördüğü bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının Buşehr Valiliğine dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail, Aseluye kentindeki petrol tesislerine saldırdı.

Saldırılarda bir dizi petrokimya tesisinin zarar gördüğü ve hasarın boyutunun incelendiği aktarıldı.

İran'da devlete ait Ulusal Petrokimya Sanayi Şirketi, Pars Özel Ekonomik Enerji Bölgesi'ndeki bir dizi petrokimya tesisinde saldırı sonrasında çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Şirketin açıklamasında, şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi olmadığı ifade edildi.

ABD-İsrail daha önce de Aseluye'deki petrol tesislerini hedef almış, İran ise Hayfa rafinerisi ile bölgedeki ABD ile ortak petrol tesislerini vurarak saldırıya karşılık vermişti.