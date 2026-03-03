ABD, İsrail'deki Vatandaşlarını Tahliye Edemiyor - Son Dakika
ABD, İsrail'deki Vatandaşlarını Tahliye Edemiyor

03.03.2026 13:41
ABD Büyükelçiliği, İsrail'deki Amerikan vatandaşlarını tahliye edemediklerini açıkladı.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, Amerikan vatandaşlarını şu anda tahliye edemediklerini ve ülkeden ayrılmaları konusunda doğrudan yardım sağlayamadığını açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı saldırıları devam ederken, büyükelçilik internet sitesinden ABD vatandaşlarına hitaben bir mesaj yayımladı.

Açıklamada, bölgedeki mevcut güvenlik durumu nedeniyle büyükelçiliğin tüm ABD hükümeti çalışanlarına ve ailelerine bir sonraki duyuruya kadar evlerinde veya evlerinin yakınında kalmaları çağrısı yaptığı belirtildi.

"ABD Büyükelçiliği şu anda Amerikalıları tahliye edemiyor veya İsrail'den ayrılmaları konusunda onlara doğrudan yardım sağlayamıyor." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, Amerikalıların Mısır veya Ürdün üzerinden kara yoluyla İsrail'den ayrılabilecekleri ifade edildi."

İsrail Turizm Bakanlığının 2 Mart'tan itibaren Mısır sınırındaki Taba Sınır Kapısı'na veya Eilat'a ve oradan Ürdün'e otobüs seferleri düzenlemeye başladığı aktarılan açıklamada, ancak ABD hükümetinin bu şekilde ayrılmayı seçenlerin güvenliğini garanti edemeyeceği kaydedildi.

İsrail, 28 Şubat'ta hava sahasının kapatıldığını duyurmuş, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda da ikinci bir duyuruya kadar tüm uçuşlar askıya alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da İsrail dahil, bölgedeki çoğu ülkedeki vatandaşlarına söz konusu ülkeleri terk etmelerini istemişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart Pazartesi gününün ilk saatlerinde yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

Bunun ardından Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı aldı.

Kaynak: AA

Abd Büyükelçiliği, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

